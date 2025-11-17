Neue militärische Bewegungen des zionistischen Regimes in Südsyrien

Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA, zitiert von Al Mayadeen, berichteten syrische Quellen über neue Bewegungen des zionistischen Regimes in Südsyrien.

Lokale syrische Quellen berichteten über das Eintreffen einer israelischen Militärpatrouille im Dorf Al-Samadaniyah in der Umgebung von Quneitra sowie die Errichtung eines Kontrollpunkts in der Nähe der Dorfschule und die Durchsuchung von Passanten.

Diese Quellen wiesen auch auf die Errichtung eines weiteren Kontrollpunkts durch die Militärs des zionistischen Regimes auf der Straße von Al-Samadaniyah nach Khan Arnabah in der Umgebung von Quneitra hin.

Dies geschieht, nachdem bereits gestern Militärs des zionistischen Regimes in das Dorf Ma'ariyah im Yarmouk-Becken in der westlichen Umgebung von Daraa eingedrungen waren und weitreichende Schüsse auf die westliche Umgebung dieses Dorfes abgegeben hatten.

Es ist erwähnenswert, dass das zionistische Regime seit dem Sturz des ehemaligen syrischen Regimes weitreichende Angriffe auf Syrien gestartet hat und vor Kurzem unter dem Vorwand, die Drusen zu unterstützen, Gebiete von Damaskus bombardiert hat.

Seit dem Sturz des Regimes von Baschar al-Assad hat die Armee dieses Regimes die Pufferlinie zwischen dem besetzten Golan und Syrien überschritten und die Besetzung von Gebieten in der Nähe des Golan in den Provinzen Daraa und Quneitra fortgesetzt.