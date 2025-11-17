Anhaltende Drohnenangriffe des zionistischen Regimes auf den Südlibanon

Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA berichtete der Korrespondent des Fernsehsenders Al Mayadeen von mindestens vier Explosionen im Südlibanon, die wahrscheinlich auf Drohnenangriffe des zionistischen Regimes zurückzuführen sind.

Der Korrespondent von Al Mayadeen im Südlibanon fügte hinzu, dass das Besatzungsregime auch die östlichen Außenbezirke der Stadt Aitaroun mit einer Drohne angegriffen habe.

Auch die Stadt Addaiseh im Südlibanon wurde zum Ziel von Drohnenangriffen des zionistischen Regimes.

Diese aggressiven Handlungen des zionistischen Regimes erfolgen, während der Sprecher der im Südlibanon stationierten Friedenstruppen der Vereinten Nationen (UNIFIL) erklärte, dass die Aktivitäten dieser Truppen mit vielen Risiken verbunden seien, sie aber strenge Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz ihres Lebens ergreifen.

Der Sprecher von UNIFIL warnte, dass die Angriffe des zionistischen Regimes gegen diese Truppen Anlass zur Sorge geben.