Hisbollah-Generalsekretär: Wir akzeptieren nicht die Besetzung auch nur eines Zolls libanesischen Bodens

Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA, zitiert von Al-Manar, erörterte der stellvertretende Generalsekretär der libanesischen Hisbollah bei der Gedenkveranstaltung zum ersten Jahrestag des Märtyrertodes von „Mohammad Afif Al-Nabulsi“, dem ehemaligen Medienverantwortlichen der Hisbollah, und seiner Märtyrer-Weggefährten die neuesten Entwicklungen im Libanon und in der Region.

Scheich Naim Qassem sagte in dieser Rede: Der Märtyrer Hadsch Mohammad Afif war ein herausragender Name in der Medienwelt und besaß eine starke Feder in der Schriftstellerei sowie eine fähige Rednergabe. Er war eine riesige Schatzkammer an Kultur, Bewusstsein, korrekter Sichtweise und Beständigkeit auf dem Weg. Der Märtyrer Mohammad Afif hat die Medienarbeit der Hisbollah maßgeblich geprägt.

Er fügte hinzu: Nach dem Märtyrertod von Sayyed Hassan Nasrallah schlug Hadsch Afif vor, Pressekonferenzen abzuhalten, um die medialen Lücken in dieser Zeit zu füllen. Ich stimmte dieser Idee zu und bat ihn, mir die Themen zuzusenden, die er behandeln wollte. Wir koordinierten uns ständig, um das bestmögliche Ergebnis zu gewährleisten und die Botschaften, die wir unserem Publikum und dem Feind übermitteln wollten, effektiv zu vermitteln. Diese herausragenden Konferenzen füllten wichtige Lücken. Hadsch Mohammad Afif ist eine engagierte Medienpersönlichkeit auf islamischer, politischer und Widerstandsebene.

Der stellvertretende Generalsekretär der Hisbollah erklärte: Der Märtyrer Hadsch Mohammad Afif glaubte, dass falsche und irreführende Medien weder einen Weg noch eine Methode schaffen noch eine Grundlage aufbauen. Ehrliche Medien hingegen stellen die Gesellschaft zufrieden und bieten Politikern und der Öffentlichkeit einen präzisen Weg für ihre Entscheidungen. Dieser große Märtyrer gehörte zur Schule der ehrlichen Medien, die das Recht der Menschen auf die Wahrheit anerkennen.

Scheich Naim Qassem bemerkte: Was für ein Bild ist klarer als das Recht des Widerstands, sich gegen die israelische Aggression und Angriffe auf den Libanon zu verteidigen? Wir müssen unser Feld stärken, indem wir überwachen, was in den Medien ausgestrahlt wird. Der Märtyrer Mohammad Afif wurde ermordet, weil es ihm gelungen war, die Idee und Erzählung der Hisbollah zu verbreiten, die die Realität des islamischen Widerstands und seiner Unterstützer widerspiegelt.

Er sagte auch: Hadsch Mohammad, wir haben Sie verloren. Sie waren eine herausragende Persönlichkeit, ein beliebter Begleiter und ein enger Freund des Märtyrers Sayyed Hassan Nasrallah. Sie haben einen wichtigen Einfluss auf die Medienszene ausgeübt. Dieser Märtyrer war ein Vorbild für zuverlässige Analysen und präzise Berichterstattung. Der Feind hat Journalisten und Medienschaffende ermordet, weil sie einen echten Einfluss darauf hatten, die Wahrheit der Schlacht aufzudecken und Fakten und Realitäten zu präsentieren.

Der stellvertretende Generalsekretär der Hisbollah betonte weiter, in Bezug auf die Entwicklungen im Libanon: Der Libanon hat seine Unabhängigkeit durch Leiden und Not erlangt. Frankreich gab dem Druck des Volkes direkt nach, und der Libanon erlangte seine Unabhängigkeit. Unabhängigkeit bedeutet die Befreiung des Territoriums und die Ablehnung der Unterwürfigkeit gegenüber fremden Mächten. Wir akzeptieren nicht den Verlust auch nur eines Zolls libanesischen Bodens. Der Libanon muss in Würde, frei und unabhängig und frei von jeglicher ausländischer Vormundschaft sein.

Scheich Qassem wies darauf hin: Der Widerstand ist eine Aktion zur Vertreibung des Besatzers und richtet sich gegen den „israelischen“ Feind. Wenn wir vereint sind, werden die Besatzer unser Land verlassen, und wir können die Aggression stoppen, Gefangene freilassen und werden nicht in Streit und Spaltung geraten. Was im Libanon geschieht, ist eine offene Aggression und eine erste Maßnahme zu seiner Besetzung. Diese Aggression ist für alle inakzeptabel, sowohl für die UNIFIL als auch für die libanesische Armee, und die Präsenz des Besatzungsregimes im Südlibanon ist inakzeptabel. Die libanesische Regierung ist mit all ihren Institutionen dafür verantwortlich, Pläne zu entwerfen, um dieser Aggression entgegenzutreten, damit wir sie bekämpfen können.

Er fuhr fort: Es ist falsch, dass einige versuchen, dem „israelischen“ Projekt zu dienen. Das Problem ist die Aggression, nicht der Widerstand, die staatlichen Institutionen oder die libanesische Armee. Wir sind Partner in diesem Land und sagen unsere Meinung. Ein großer Teil des libanesischen Volkes und der politischen Kräfte steht hinter uns. Niemand wird zulassen, dass „Israel“ im Libanon Besatzung und Aggression begeht, wie es ihm beliebt. Das Waffenstillstandsabkommen im Libanon wurde ein Jahr lang einseitig und diszipliniert umgesetzt, aber Israel hat nichts unternommen, um es einzuhalten.

Der stellvertretende Generalsekretär der Hisbollah erklärte: Die Stationierung israelischer Truppen südlich des Litani-Flusses, trotz der Aggression, wird als Zugeständnis an dieses Regime betrachtet. Wenn die libanesische Regierung versucht, Zugeständnisse zu machen, um die Aggression zu beenden, irrt sie sich. Die einseitige Unterbreitung von Vorschlägen an das zionistische Regime hat keine Ergebnisse gebracht. (Ihr libanesischen Staatsmänner) Versucht, dem Feind „Nein“ zu sagen, basierend auf den Rechten des Libanon, und lasst uns zusammenstehen. Gemeinsam werden wir unsere Unabhängigkeit festigen, unser Land wieder befreien und die Unabhängigkeit wiederherstellen. Wir, Muslime und Christen, werden vereint gegen den Feind und seinen Unterstützer, Amerika, stehen. Wir fordern unsere Rechte und es ist unser Recht als Teilhaber dieser Regierung, diese Rechte zu erlangen, und dieses Recht gehört allen Menschen im Libanon.

Scheich Naim Qassem erklärte, dass „die amerikanische Dominanz über den Libanon eine sehr ernste Gefahr darstellt“, und stellte klar: Amerika ist der Unterstützer des aggressiven israelischen Regimes und leitet dieses Regime in Bezug auf die Aggression an. Wenn internationale Gesandte uns treffen, sagen sie, ihr habt das Recht, aber Israel ist der Aggressor und Amerika unterstützt es.