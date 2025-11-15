  1. Home
  2. Perkhidmatan
  3. Afrika

Sudanesische Armee ruft zur Generalmobilmachung auf

15 November 2025 - 08:24
News ID: 1750352
Source: ABNA
Sudanesische Armee ruft zur Generalmobilmachung auf

Der Befehlshaber der sudanesischen Armee rief heute, Freitag, die Generalmobilmachung aus, damit die Bevölkerung des Landes den „Rapid Support Forces“ (RSF) entgegentreten kann.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Arabiya erklärte Abdel Fattah al-Burhan, Vorsitzender des Souveränen Rates und Oberbefehlshaber der sudanesischen Armee, dass das endgültige Schicksal der Schlacht mit den RSF in der Region Darfur entschieden werde und es keine Waffenruhe oder Verhandlungen mit den Rebellen geben werde. Er forderte alle waffenfähigen Bürger auf, sich den Militäroperationen anzuschließen.

Al-Burhan betonte, dass die einzige Bedingung für einen Dialog die vollständige Entwaffnung dieser Kräfte sei. Er fügte hinzu, dass der anhaltende Kampf fortgesetzt werde und sein Ende in Darfur im Westen des Sudan entschieden werde.

Weite Teile des Sudan erleben weiterhin eine Eskalation der Kämpfe zwischen der Armee und den Rapid Support Forces; Konflikte, die sich, nachdem diese Kräfte die Kontrolle über den Großteil von Darfur übernommen hatten, auch auf benachbarte Gebiete im Bundesstaat Kordofan ausgeweitet haben.

Your Comment

You are replying to: .
captcha