Sudanesische Armee ruft zur Generalmobilmachung auf

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Arabiya erklärte Abdel Fattah al-Burhan, Vorsitzender des Souveränen Rates und Oberbefehlshaber der sudanesischen Armee, dass das endgültige Schicksal der Schlacht mit den RSF in der Region Darfur entschieden werde und es keine Waffenruhe oder Verhandlungen mit den Rebellen geben werde. Er forderte alle waffenfähigen Bürger auf, sich den Militäroperationen anzuschließen.

Al-Burhan betonte, dass die einzige Bedingung für einen Dialog die vollständige Entwaffnung dieser Kräfte sei. Er fügte hinzu, dass der anhaltende Kampf fortgesetzt werde und sein Ende in Darfur im Westen des Sudan entschieden werde.

Weite Teile des Sudan erleben weiterhin eine Eskalation der Kämpfe zwischen der Armee und den Rapid Support Forces; Konflikte, die sich, nachdem diese Kräfte die Kontrolle über den Großteil von Darfur übernommen hatten, auch auf benachbarte Gebiete im Bundesstaat Kordofan ausgeweitet haben.