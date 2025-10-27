Absturz von Hubschrauber und Kampfjet der US-Marine im Südchinesischen Meer

Laut der Nachrichtenagentur Abna teilte die US-Marine in einer Erklärung mit: „Bei diesen beiden Vorfällen, die separat und unter unabhängigen Einsatzbedingungen stattfanden, wurden alle Besatzungsmitglieder des Kampfjets und des Hubschraubers der US-Marine gerettet, und es wurden keine Todesopfer oder ernsthaften Verletzungen gemeldet.“

Reuters berichtet, dass laut der Erklärung der US-Marine die Bergungsarbeiten für die Wracks des Kampfjets und des Militärhubschraubers am Ort ihres Absturzes im Gange sind.

In der Erklärung der US-Marine heißt es: „Es gibt keine Anzeichen für ein Gefecht oder eine feindselige Handlung, die zu diesen Vorfällen geführt hat, und Flugsicherheitsteams wurden in das Gebiet entsandt, um die Wracks und die technischen Flugbedingungen zum Zeitpunkt des Unfalls zu untersuchen.“