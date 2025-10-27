  1. Home
Absturz von Hubschrauber und Kampfjet der US-Marine im Südchinesischen Meer

27 Oktober 2025 - 09:26
Die US-Marine gab bekannt, dass ein Kampfjet des Typs F/A-18 und ein Hubschrauber des Typs MH-60R Sea Hawk während Flugoperationen vom Flugzeugträger USS Nimitz im Südchinesischen Meer verunglückt sind.

Laut der Nachrichtenagentur Abna teilte die US-Marine in einer Erklärung mit: „Bei diesen beiden Vorfällen, die separat und unter unabhängigen Einsatzbedingungen stattfanden, wurden alle Besatzungsmitglieder des Kampfjets und des Hubschraubers der US-Marine gerettet, und es wurden keine Todesopfer oder ernsthaften Verletzungen gemeldet.“

Reuters berichtet, dass laut der Erklärung der US-Marine die Bergungsarbeiten für die Wracks des Kampfjets und des Militärhubschraubers am Ort ihres Absturzes im Gange sind.

In der Erklärung der US-Marine heißt es: „Es gibt keine Anzeichen für ein Gefecht oder eine feindselige Handlung, die zu diesen Vorfällen geführt hat, und Flugsicherheitsteams wurden in das Gebiet entsandt, um die Wracks und die technischen Flugbedingungen zum Zeitpunkt des Unfalls zu untersuchen.“

