Südkorea: Handelsgespräche mit den USA bleiben fragil

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf Reuters, sagte der Präsident Südkoreas, „Lee Jae-myung“, dass die Handelsgespräche seines Landes mit den USA weiterhin fragil seien. US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag erklärt, dass das Handelsabkommen mit Südkorea „nahe an der Finalisierung“ sei.



Dies geschah, obwohl der US-Präsident Anfang August dieses Jahres in einer Nachricht auf seinem sozialen Medium Truth Social schrieb: „Ich freue mich, bekannt zu geben, dass die USA einem vollständigen und umfassenden Handelsabkommen mit der Republik Korea zugestimmt haben.“ Trump hatte behauptet, dass Südkorea im Rahmen dieser Vereinbarung 350 Milliarden Dollar in von Trump gewünschte Projekte in den USA investieren und Flüssigerdgas sowie andere Energieprodukte im Wert von 100 Milliarden Dollar von seinem Land kaufen werde.

