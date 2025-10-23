USA und Großbritannien verhängen Sanktionen gegen zwei große russische Ölkonzerne

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al Mayadeen berichtet, teilte das US-Finanzministerium mit, dass es die russischen Ölkonzerne „Rosneft“ und „Lukoil“ auf die Sanktionsliste gesetzt habe.

Wenige Minuten zuvor hatte US-Finanzminister „Scott Bessent“ erklärt: „Das Weiße Haus wird heute oder morgen (Donnerstag) neue Sanktionen gegen Russland ankündigen.“

Er sagte: „Es werden große und mächtige Sanktionen gegen Russland angekündigt.“

Bessent fügte hinzu: „Trump ist enttäuscht vom Stand der Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Krieges.“

Britischer Premierminister: London hat Sanktionen gegen zwei große russische Ölkonzerne verhängt

Der britische Premierminister „Keir Starmer“ gab ebenfalls bekannt, dass London Sanktionen gegen zwei große russische Ölkonzerne verhängt habe, die seiner Behauptung nach „die Kriegsmaschinerie des russischen Präsidenten Wladimir Putin finanzieren“.

Er drückte auch seine Freude darüber aus, dass die Vereinigten Staaten sich den weitreichenden Sanktionen gegen diese beiden russischen Unternehmen angeschlossen haben.

Der britische Premierminister behauptete: „Putin muss den Preis für seine illegale Aggression zahlen, und die Tötungen [in der Ukraine] müssen sofort aufhören.“

Diese Aktion Großbritanniens und der USA spiegelt die Doppelmoral des Westens im Umgang mit dem Ukraine-Krieg und dem Völkermord in Gaza wider, da London und Washington im Gegensatz zur Ukraine jegliche Maßnahmen zur Stoppung der Kriegsmaschinerie des zionistischen Regimes zur Beendigung des Krieges in Gaza unterließen.