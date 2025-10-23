Rubio: Israels Schritt zur Souveränität über das Westjordanland bedroht den Friedensprozess in Gaza

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erklärte die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf den US-Außenminister „Marco Rubio“, dass die jüngsten Schritte der Knesset des israelischen Regimes bezüglich der Annexion des Westjordanlandes an die besetzten Gebiete eine ernste Bedrohung für den Friedensprozess in Gaza und die damit verbundenen Abkommen darstellen.

Er fügte hinzu: „Diese Maßnahmen könnten den Friedensprozess ernsthaft beeinträchtigen und weitere Probleme in der Region schaffen.“

Unterdessen verurteilte auch das türkische Außenministerium diesen Schritt der Knesset des israelischen Regimes aufs Schärfste.

Auch Saudi-Arabien verurteilte die vorläufige Verabschiedung dieses Plans scharf.

Gleichzeitig betonte der US-Außenminister, ohne ein bestimmtes Land zu nennen, dass einige Länder außerhalb der Nahost-Region bereit seien, sich als Teil einer internationalen Truppe in Gaza zu engagieren, um zur Gewährleistung von Sicherheit und Stabilität in der Region beizutragen.