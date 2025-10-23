Überfall der Besatzungssoldaten auf das Westjordanland; drei Palästinenser nördlich von Jerusalem verletzt

Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera griffen die Soldaten des zionistischen Regimes verschiedene Gebiete des Westjordanlandes an.

Palästinensische Quellen erklärten, dass die Soldaten des zionistischen Regimes Gebiete der Stadt Hebron, des östlichen Nablus sowie Tubas im Westjordanland überfielen.

Diese Quellen berichteten über die Verletzung von drei Palästinensern bei den Angriffen des zionistischen Regimes am Rande des Lagers Qalandia im Norden des besetzten Jerusalem.

Die genannten Quellen verwiesen auch auf Zusammenstöße zwischen palästinensischen Jugendlichen und den Besatzern am Eingang dieses Lagers.

Dies geschieht, während das palästinensische Informationszentrum „Mu’ti“ berichtete, dass vom 7. Oktober 2023 bis zum 22. Oktober 2025 (30. Mehr) 5.834 Fälle von Überfällen und Angriffen durch Siedler im gesamten Westjordanland registriert wurden.

Dem Bericht zufolge ereigneten sich allein in diesem Monat (Oktober) 381 Angriffe von Siedlern, darunter direkte körperliche Angriffe, Zerstörung von Eigentum und Überfälle auf landwirtschaftliche Flächen und Ernten.

Das Zentrum gab auch bekannt, dass seit Beginn der Eskalation der Angriffe im Oktober 2023 29 Palästinenser infolge von Siedlerangriffen getötet und 159 weitere unterschiedlich verletzt wurden.

Der Bericht weist auch auf 693 registrierte Fälle von Schüssen und 692 Fällen von Steinwürfen auf palästinensische Bürger und ihre Fahrzeuge durch Siedler hin.

Gestern hat die Knesset des zionistischen Regimes inmitten von Bemühungen um die Wiederherstellung der Ruhe im Gazastreifen in erster Lesung den Gesetzentwurf zur Annexion des Westjordanlandes verabschiedet.