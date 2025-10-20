Europäische Union stimmt für Einstellung der Gasimporte aus Russland

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Reuters teilte der Rat der Europäischen Union mit, dass die Energieminister des Blocks den Vorschlag zur schrittweisen Einstellung der russischen Öl- und Gasimporte in die EU bis Januar 2028 unterstützten.

Die europäischen Minister verabschiedeten bei einem Treffen in Luxemburg Pläne, wonach neue Verträge über russische Gasimporte ab Januar 2026, laufende kurzfristige Verträge ab Juni 2026 und langfristige Verträge im Januar 2028 gekündigt werden.

Dieses Gesetz ist noch nicht endgültig, und die EU-Länder müssen mit dem Europäischen Parlament, das seine Position noch berät, über die endgültigen Regeln verhandeln.

Die EU beabsichtigt, die russischen Energieimporte einzustellen, um den Kreml der Einnahmen aus Energieverkäufen zur Finanzierung des Krieges in der Ukraine zu berauben.

Russland liefert derzeit 12 Prozent der Gasimporte der EU. Diese Zahl lag vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 bei etwa 45 Prozent. Ungarn, Frankreich und Belgien gehören zu den Ländern, die weiterhin russisches Gas beziehen.

Die Europäische Kommission hat diese Vorschläge so konzipiert, dass sie trotz des früheren Widerstands Ungarns und der Slowakei (zwei Länder, die immer noch russisches Öl importieren) angenommen werden können.