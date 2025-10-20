Sánchez: Wir fordern die Fortsetzung des Waffenstillstands und die Lieferung humanitärer Hilfe nach Gaza

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera erklärte der spanische Premierminister Pedro Sánchez heute, am Montag: Wir fordern die Fortsetzung des Waffenstillstands und die Lieferung humanitärer Hilfe nach Gaza.

Der spanische Premierminister fuhr in diesem Zusammenhang fort: Wir betonen die Wichtigkeit, auf eine friedliche Lösung zwischen Israel und Palästina hinzuarbeiten.

Es ist anzumerken, dass der spanische Premierminister Pedro Sánchez in seinen jüngsten Äußerungen die Notwendigkeit betont hat, die (vom zionistischen Regime) während des Völkermords in Gaza begangenen Verbrechen zu verfolgen.

Dies geschieht, während das zionistische Regime gestern unter verschiedenen Vorwänden mindestens 100 Orte im Gazastreifen bombardiert hat.

Avichay Adraee, der Sprecher der Armee des zionistischen Regimes, behauptete ebenfalls, dass die Soldaten dieses Regimes nach den genannten Angriffen den Waffenstillstand wieder einhalten würden. Auch die zionistische Zeitung „Israel Hayom“ behauptete, es sei beschlossen worden, dass die Lieferung humanitärer Hilfe in den Gazastreifen heute wieder aufgenommen werde.