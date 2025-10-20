Qassam kündigt Zeitpunkt der Übergabe des Körpers eines weiteren israelischen Gefangenen an

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Shihab gaben die Qassam-Brigaden den Zeitpunkt der Übergabe des Körpers eines weiteren israelischen Gefangenen bekannt.

Die Qassam-Brigaden, der militärische Flügel der Islamischen Widerstandsbewegung (Hamas), erklärten: Im Rahmen des Al-Aqsa-Sturm-Abkommens zum Gefangenenaustausch werden die Brigaden des Märtyrers Ezzeddin al-Qassam den Körper eines der Gefangenen des Besatzungsregimes, der gestern im Gazastreifen geborgen wurde, um 20:00 Uhr Gaza-Zeit übergeben.

Es ist erwähnenswert, dass die erste Phase des Abkommens über den Gefangenenaustausch und die Waffenruhe zwischen der Hamas und dem zionistischen Regime am 10. Oktober 2025 in Kraft getreten ist.