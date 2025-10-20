Oberster Führer der Revolution: Zionisten erwarteten nicht diese Zerstörungskraft der iranischen Rakete

Laut der Nachrichtenagentur Ahl-ul-Bayt (Friede sei mit ihnen) – Abna – nannte Seine Eminenz Ayatollah Khamenei, der Oberste Führer der Islamischen Revolution, heute Morgen bei einem Treffen mit Hunderten von Champions verschiedener Sportarten und Medaillengewinnern der Wissenschaftsolympiaden diese Ehrenträger das Sinnbild des Wachstums und die Manifestation der nationalen Macht und betonte: Ihr habt bewiesen, dass die hoffnungsvollen Jugendlichen des geliebten Iran, als „Symbol der Nation“, die Macht haben, auf den Gipfeln zu stehen und die Köpfe und Augen der Welt auf den hellen Raum des Iran zu lenken.

Der Oberste Führer sagte auch in Bezug auf die jüngsten Prahlereien und leeren Äußerungen des US-Präsidenten: Diese Person versuchte, mit vulgärem Verhalten und vielen Lügen über die Region, den Iran und die iranische Nation, die Zionisten aufzumuntern und sich selbst als fähig darzustellen, aber wenn er fähig ist, soll er hingehen und die Millionen Menschen beruhigen, die in allen Staaten Amerikas gegen ihn skandieren.

Er äußerte seine Freude über die Anwesenheit starker junger Menschen, die mit Entschlossenheit und Anstrengung und dem Gewinn von Medaillen in sportlichen und wissenschaftlichen Bereichen die Nation erfreut und die Jugend begeistert haben, und sagte: Eure Medaillen haben einen doppelten Vorteil gegenüber den Medaillen anderer Zeitabschnitte; weil sie in einer Situation gewonnen wurden, in der der Feind im „sanften Krieg“ versucht, die Nation zu deprimieren und sie ihrer Fähigkeiten zu berauben oder zu entmutigen, aber ihr habt ihm durch die Demonstration der Fähigkeiten und der Macht der Nation auf dem Feld der Tat die härteste Antwort gegeben.

Der Oberste Führer nannte einige Versuchungen hinsichtlich der Entmutigung der Jugend des Landes unüberlegte Worte und betonte: Unser geliebter Iran und seine Jugend sind das „Sinnbild der Hoffnung“, und diese wichtige Realität muss erkannt werden, dass der iranische Jugendliche, unter der Bedingung der Entschlossenheit und Anstrengung, die Fähigkeit und die Fertigkeit hat, die Gipfel zu erreichen; so wie ihr auf den Weltgipfeln des Sports und der Wissenschaft gestanden habt.

Seine Eminenz Ayatollah Khamenei verwies auf den sprunghaften Fortschritt in einigen Sektoren nach der Revolution und fügte hinzu: Ein Beispiel ist diese Gesamtheit eurer Erfolge in diesem Jahr, die vielleicht in der Geschichte des Sports des Landes beispiellos ist.

Er würdigte den Aufstieg der talentierten Jugendlichen des Heimatlandes zu den wissenschaftlichen Gipfeln der Welt und sagte: Eure Taten werden der iranischen Nation zugeschrieben und lenken die Augen auf den Iran.

Der Oberste Führer nannte die „Achtung der Flagge, die Niederwerfung und das Gebet der siegreichen Sportler“ ein Symbol der iranischen Nation und fügte hinzu: Die lieben jungen Olympioniken sind jetzt ein leuchtender Stern, aber in zehn Jahren, unter der Bedingung weiterer Anstrengungen, werden sie eine leuchtende Sonne sein, und die Rolle der Verantwortlichen in diesem wichtigen Bereich ist wichtig.

Seine Eminenz Ayatollah Khamenei bezeichnete die Rolle der Jugend nach dem Sieg der Revolution als einen kontinuierlichen Prozess und sagte: Im 8-jährigen aufgezwungenen Krieg war es die junge Generation, die trotz vieler Mängel und mit „leeren Händen“ solche militärischen Innovationen zeigte, dass der Iran gegen einen sehr gut ausgerüsteten Feind, der von allen Seiten unterstützt und befürwortet wurde, siegreich war.

Er nannte das Feld des Wissenskampfes einen weiteren Bereich, in dem die Ehre der Jugend des Landes zum Vorschein kommt, und verwies auf die Präsenz des Iran unter den ersten zehn der weltweiten Forschungs- und Wissenschaftsrankings in verschiedenen Bereichen, einschließlich „Nano“, „Laser“, „Nuklear“, „verschiedene Militärindustrien“ und „medizinische Fortschritte“, und sagte: Erst vor wenigen Tagen hörte ich eine sehr wichtige Nachricht, dass eines der Forschungszentren des Landes erfolgreich einen Weg zur Heilung einer unheilbaren Krankheit gefunden hat.

Seine Eminenz Ayatollah Khamenei erinnerte an die Bemühungen des Feindes, die verschiedenen wissenschaftlichen Fortschritte des Iran zu verhindern, und sagte: Die Übelwollenden der iranischen Nation versuchen auch, „durch die Leugnung oder Nichtbeachtung einiger Erfolge“, „das Vermischen von Wahrheit und Lüge“, „die Überbetonung einiger Mängel“ und „gezielte Propaganda“, den Raum des Iran dunkel und trübe darzustellen, aber ihr habt, indem ihr auf den Gipfeln des Sports und der Wissenschaft steht, den hellen Raum des Landes allen gezeigt.

Er nannte den Verlust des Glaubens an die eigenen Fähigkeiten eine weitere Methode des Feindes, um die Nation und die junge Generation zu entmutigen, und betonte: Im Gegensatz zu diesen Aktivitäten sollen die jungen Menschen, gestützt auf die unerschöpfliche Kraft der Jugend, ihre Bemühungen und Anstrengungen für den Erfolg, die Schaffung von Hoffnung und die Manifestation der Macht der Nation verstärken.

Der Oberste Führer hielt es für wichtig, dass die Jugend ihre Talente für die iranische Nation einsetzt, und fügte hinzu: Einige mögen den Wunsch haben, in einem anderen Land zu leben, aber diese Menschen sollen sich bewusst sein, dass sie in anderen Ländern, egal wie sehr sie Fortschritte machen, immer noch Fremde sind; während der Iran Ihnen und Ihrer Generation gehört und Ihr „Boden und Zuhause“ ist.

In einem anderen Teil seiner Rede verwies der Oberste Führer auf die jüngsten leeren Äußerungen des US-Präsidenten über die Region und den geliebten Iran und sagte: Der US-Präsident versuchte, indem er das besetzte Palästina besuchte und einen Haufen leerer Worte mit Possenreißerei äußerte, den entmutigten Zionisten Hoffnung zu geben und sie aufzumuntern.

Er nannte die unglaubliche Ohrfeige der Islamischen Republik Iran für das zionistische Regime im 12-Tage-Krieg als Faktor für deren Entmutigung und fügte hinzu: Die Zionisten hatten nicht erwartet, dass die iranische Rakete mit ihren Flammen und ihrem Feuer in die Tiefen ihrer sensiblen und wichtigen Zentren eindringen und diese Zentren zerstören und in Asche verwandeln könnte.

Seine Eminenz Ayatollah Khamenei betonte, dass der Iran die Raketen nicht gekauft oder gemietet hat, sondern sie „ein Produkt und die Visitenkarte der iranischen Jugend“ sind, und sagte: Wenn der iranische Jugendliche das Feld betritt und mit Anstrengung und Mühe die wissenschaftlichen Grundlagen schafft, ist er fähig, solche großen Taten zu vollbringen.

Der Oberste Führer der Islamischen Revolution betonte: Diese Raketen wurden von unseren Streitkräften und unserer Rüstungsindustrie vorbereitet und eingesetzt, und sie haben noch mehr davon, und wenn nötig, werden sie sie zu einem anderen Zeitpunkt einsetzen.

Nachdem er die Ursachen für Trumps leere Äußerungen in Form von leichtfertigen Worten und vulgärem Verhalten zur Aufmunterung der Zionisten zusammengefasst hatte, ging er auf einige Punkte bezüglich seiner Behauptungen ein und sagte: Im Gaza-Krieg ist Amerika zweifellos der Hauptpartner der Verbrechen des zionistischen Regimes, so wie auch der US-Präsident selbst zugab, dass wir mit diesem Regime in Gaza zusammengearbeitet haben, obwohl dies auch ohne seine Aussage offensichtlich war, da die Ausrüstung und Waffen, die während dieses Krieges auf die Köpfe der wehrlosen Menschen in Gaza abgeworfen wurden, Amerika gehörten.

Seine Eminenz Ayatollah Khamenei nannte Trumps andere Behauptung über den Krieg Amerikas gegen den Terrorismus ein weiteres Beispiel für seine lügnerischen Worte und fügte hinzu: Mehr als 20.000 Kinder und Babys starben im Gaza-Krieg als Märtyrer. Waren sie Terroristen? Der Terrorist ist Amerika, das ISIS schafft und auf die Region loslässt und heute einige seiner Mitglieder in einem von ihm kontrollierten Gebiet für seinen eigenen Gebrauch festhält.

Er nannte die Tötung von etwa 70.000 Menschen im Gaza-Krieg sowie die Märtyrertode von über tausend Iranern im 12-Tage-Krieg als klare Beweise für das terroristische Wesen Amerikas und des zionistischen Regimes und wies darauf hin: Sie töteten nicht nur blind Menschen, sondern ermordeten auch unsere Wissenschaftler wie Tehranchi und Abbasi und prahlten mit diesem Verbrechen, aber sie müssen wissen, dass sie die Wissenschaft nicht ermorden können.

Der Oberste Führer der Islamischen Revolution bezog sich auf die Worte des US-Präsidenten, der damit prahlte, die iranische Nuklearindustrie bombardiert und angeblich zerstört zu haben, und fügte hinzu: Das ist in Ordnung, bleiben Sie bei dieser Vorstellung, aber wer sind Sie überhaupt, dass Sie darüber entscheiden, ob ein Land eine Nuklearindustrie haben soll oder nicht. Was hat es mit Amerika zu tun, ob der Iran nukleare Fähigkeiten und Industrie hat oder nicht. Diese Einmischungen sind unangebracht, falsch und tyrannisch.

Er verwies auf die landesweiten und 7-Millionen-Demonstrationen gegen Trump in verschiedenen Bundesstaaten und Städten Amerikas und sagte: Wenn Sie so fähig sind, dann beruhigen Sie diese Millionen Menschen und schicken Sie sie nach Hause, anstatt Lügen zu verbreiten, sich in die Angelegenheiten anderer Länder einzumischen und Maßnahmen wie den Bau von Militärstützpunkten in diesen Ländern zu ergreifen.

Seine Eminenz Ayatollah Khamenei betonte, dass der Terrorist und das wahre Sinnbild des Terrorismus Amerika ist, nannte auch Trumps Behauptung, er sei ein Befürworter des iranischen Volkes, eine Lüge und fügte hinzu: Die sekundären Sanktionen Amerikas, denen viele Länder aus Angst folgen, richten sich gegen die iranische Nation, daher sind Sie der Feind des iranischen Volkes, nicht sein Freund.

Er bezog sich auf Trumps Bereitschaft zu einem Geschäft und sagte: Er sagt, er sei ein Geschäftsmann, aber wenn ein Geschäft mit Tyrannei verbunden ist und sein Ergebnis im Voraus bekannt ist, ist es kein Geschäft, sondern eine Erzwingung und Tyrannei. Die iranische Nation wird sich keiner Erzwingung beugen.

Der Oberste Führer verwies auf Trumps weiteres Wort über die Existenz von Tod und Krieg in der Region Westasien oder, wie sie es nennen, dem Nahen Osten, und bemerkte: Die Kriege werden von Ihnen angezettelt. Amerika ist ein Kriegstreiber und schürt neben dem Terror auch Kriege. Wozu dienen sonst all diese amerikanischen Militärstützpunkte in der Region? Was machen Sie hier? Was hat diese Region mit Ihnen zu tun? Die Region gehört ihren eigenen Völkern, und Krieg und Tod in dieser Region sind das Ergebnis der Präsenz Amerikas.

Abschließend bezeichnete Seine Eminenz Ayatollah Khamenei die Positionen des US-Präsidenten als falsch und in vielen Fällen als Lüge und Zeichen von Tyrannei und betonte: Obwohl Tyrannei in Bezug auf einige Länder wirksam ist, wird sie mit Gottes Hilfe niemals eine Wirkung auf die iranische Nation haben.

Bei dieser Zeremonie führte die nationale Jugendmannschaft des traditionellen iranischen Sports (Bastani) einige Bewegungen dieser Sportart vor, die vom Obersten Führer der Revolution gelobt und bewundert wurden.