Barack Obama: Die Missachtung der humanitären Krise in Gaza ist inakzeptabel

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) kritisierte Barack Obama, der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, in einer Rede in Dublin, Irland, die Militäroperation Israels im Gazastreifen scharf und forderte die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates.

Obama verwies auf die anhaltenden Zerstörungen in Gaza und sagte: „Es gibt keine militärische Rechtfertigung dafür, die Zerstörung dessen fortzusetzen, was bereits in Trümmer gelegt wurde.“

Er betonte, dass „man nicht zulassen darf, dass Kinder verhungern“, und fügte hinzu: „Die Missachtung der humanitären Krise in Gaza ist inakzeptabel.“

Obama kritisierte auch politische Führer wegen ihrer „Unfähigkeit, Konflikte zu lösen“, und hob insbesondere den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu hervor. Er sagte: „Wir waren nicht immer einer Meinung mit Netanjahu“ und fügte hinzu, dass er aufgrund seiner offenen Kritik an Politikern in der Region nicht sehr beliebt gewesen sei.

Diese seltenen Äußerungen Obamas zum Gaza-Krieg erfolgen zeitgleich mit der Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York, wo das Thema der israelischen Angriffe auf Gaza ganz oben auf der globalen Tagesordnung steht.

Unterdessen bezeichnete Netanjahu am Freitag als Reaktion auf die jüngste Welle der Anerkennung des Staates Palästina durch einige westliche Regierungen diese Aktion als „Kapitulation vor dem Druck parteiischer Medien, extremistischer islamistischer Wahlkreise und antisemitischer Versammlungen“.