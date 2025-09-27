Die Bewohner von „Umm al-Rashrash“ sind schockiert! / Eilat ist nicht sicher

Nach einem Bericht der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) gab die hebräischsprachige Zeitung „Maariv“ zu, dass die Bewohner des besetzten Eilat nach dem jüngsten Angriff der jemenitischen Streitkräfte auf dieses Gebiet in einem Zustand des Schocks und der Verzweiflung sind.

In dem Bericht heißt es: Der Angriff des Jemen auf das Tourismuszentrum Eilat gefährdet die wirtschaftliche und soziale Lebensader dieser Stadt, und sie ist nicht länger sicher. Die Bewohner von Eilat betonten, dass Netanjahu alles zerstört habe. Eilat sei ein ruhiges Gebiet gewesen, das sich nun in einer gefährlichen Lage befinde.

Yahya Sarea', Sprecher der jemenitischen Streitkräfte, veröffentlichte eine Erklärung, in der er über Drohnenangriffe auf einige Stellungen des zionistischen Feindes im Süden der besetzten Gebiete informierte.

In der Erklärung sagte er, dass die jemenitischen Streitkräfte den Hafen „Umm al-Rashrash“ in den besetzten Gebieten mit zwei Drohnen zertrümmert hätten.

Es ist anzumerken, dass zionistische Medien zuvor mitgeteilt hatten, dass die Zahl der Verletzten des Drohnenangriffs der jemenitischen Armee auf das besetzte Eilat 48 Personen erreicht habe.