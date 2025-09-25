Laut der Nachrichtenagentur ABNA schrieb der französische Präsident Emmanuel Macron heute, am Mittwoch, in einer Nachricht auf dem sozialen Netzwerk X über sein heutiges Treffen mit Masoud Pezeshkian am Rande der 80. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen, ohne das Prinzip der Gewaltenteilung im Iran zu erwähnen, bezüglich der in Teheran inhaftierten Sicherheitsgefangenen seines Landes: „Als Erstes und Wichtigstes habe ich meine Forderung wiederholt: Cécile Kohler, Jacques Paris und Lennart Montrelo, die im Iran inhaftierten Gefangenen, müssen sofort freigelassen werden!“

Der französische Präsident behauptete weiter, ohne die friedliche Natur des iranischen Atomprogramms zu erwähnen: „Unsere Position ist klar: Der Iran darf niemals Atomwaffen erlangen. Angesichts der Nichteinhaltung seiner nuklearen Verpflichtungen durch den Iran haben wir zusammen mit Deutschland und dem Vereinigten Königreich beschlossen, den 'Trigger'-Mechanismus zu aktivieren und die Wiedereinführung von Sanktionen gegen den Iran zu ermöglichen. Ich habe dem iranischen Präsidenten erneut meine Forderungen dargelegt: voller Zugang für Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde zum Iran, Transparenz bezüglich der Bestände an angereichertem Material; sofortige Wiederaufnahme der Verhandlungen. Eine Einigung ist immer noch möglich. Es sind nur noch wenige Stunden. Es liegt am Iran, auf die von uns festgelegten Bedingungen zu reagieren. Für die Sicherheit der Region, für die Stabilität der Welt.“

Die lächerlichen Behauptungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron gegen das friedliche Atomprogramm des Iran und Begriffe wie „nukleare Verpflichtungen Teherans“ werden zu einer Zeit geäußert, in der die drei europäischen Länder, die Partei des Atomabkommens von 2015 mit dem Iran, bekannt als JCPOA, waren, ihre Verpflichtungen nach dem einseitigen Rückzug der USA aus diesem Abkommen nie erfüllt haben. Andererseits wurde der Iran in den letzten Monaten, inmitten indirekter Verhandlungen zwischen Teheran und Washington, entgegen aller internationalen Gesetze von den USA angegriffen.