Naqvi begrüßt das gemeinsame strategische Verteidigungsabkommen zwischen Pakistan und Saudi-Arabien

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (Abna) begrüßte Hujjat al-Islam wal-Muslimin Sayyid Jawad Naqvi, der Leiter der pakistanischen Urwat al-Wuthqa-Gesellschaft, das jüngste Abkommen zwischen Pakistan und Saudi-Arabien und beschrieb es als historischen Schritt.

Er sagte: „Zum ersten Mal in der Geschichte wurde ein pakistanischer Premierminister während seines Fluges von saudischen Kampfjets eskortiert. Als die saudischen Kampfjets das Flugzeug mit dem pakistanischen Premierminister Shehbaz Sharif am Himmel umzingelten, gab er ihnen als Zeichen des Respekts einen militärischen Gruß.“

Naqvi fügte hinzu: „Wenn wir uns die Bestimmungen des Abkommens zwischen Pakistan und Saudi-Arabien ansehen, ist jede Klausel lobenswert und aus pakistanischer Sicht ein großer Erfolg. Angesichts der aktuellen Probleme des Landes kann dieses Abkommen einen Teil unserer Herausforderungen lösen.“

Er kritisierte weiter seine Gegner und sagte: „Einige glauben, dass Saudi-Arabien sich in der gegenwärtigen Situation in Verwirrung befindet und deshalb einem solchen Abkommen zugestimmt hat, oder dass der Druck Israels zu dieser Entscheidung geführt hat. Aber eine Untersuchung der Bestimmungen des Abkommens zeigt, dass Pakistan die Sicherheitsbedürfnisse Saudi-Arabiens erfüllen wird und Saudi-Arabien im Gegenzug bei der Lösung der finanziellen Probleme Pakistans helfen wird.“

Naqvi betonte: „Dieser Wunsch, der seit 30 bis 40 Jahren in Pakistan bestand, ist nun Wirklichkeit geworden. Der Wunsch der pakistanischen Führer war es immer, ein solches Abkommen mit Saudi-Arabien zu erzielen, und die Augen der verschiedenen pakistanischen Regierungen waren vor allem auf Riad gerichtet.“

Es ist erwähnenswert, dass Saudi-Arabien und Pakistan vor einigen Tagen einen gemeinsamen strategischen Verteidigungspakt unterzeichneten, wonach ein Angriff auf eines der beiden Länder als Angriff auf beide Länder gilt.