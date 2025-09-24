Reaktionen auf das Gebet eines syrisch-amerikanischen Rabbiners für Ahmad al-Shara!

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (Abna) haben soziale Medien und Online-Nutzer ein Video weit verbreitet, in dem „Henry Hamra“, ein syrisch-amerikanischer Rabbiner, beim Sprechen eines besonderen Gebets in der historischen Al-Franj-Synagoge in der Altstadt von Damaskus zu sehen ist.

Bei dieser Zeremonie betete Hamra, der die „Syrian Jewish Heritage Foundation“ leitet, für den syrischen Präsidenten Ahmad al-Shara sowie für die Etablierung des Friedens in Syrien und in der ganzen Welt.

Diese Szene, die laut Beobachtern in Bezug auf ihren Zeitpunkt und ihre verborgenen Botschaften sehr bemerkenswert ist, wurde von Hamras Hoffnung begleitet, dass das „freie Syrien“ sich wieder aufbauen und Stabilität wiedererlangen kann.

Die Veröffentlichung dieses Videos löste in den sozialen Medien breite Reaktionen aus. Einige Nutzer sahen darin ein Symbol für die Bedeutung des religiösen Zusammenlebens in Syrien, während eine andere Gruppe das Gebet dieses Rabbiners aus dem Herzen von Damaskus als Zeichen für die herausragende und einflussreiche Präsenz der jüdischen Gemeinde im sozialen und politischen Raum Syriens ansah.