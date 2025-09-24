Kritik von Araghchi am Versagen der internationalen Gemeinschaft, Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verhindern

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (Abna) nahm Seyed Abbas Araghchi, der Außenminister der Islamischen Republik Iran, während seines Besuchs in New York an einem hochrangigen Treffen der Global Development Initiative teil, das unter dem Titel „Erneute Verpflichtung zu den ursprünglichen Idealen, Einheit für den Aufbau einer helleren Zukunft in der globalen Entwicklung“ stand und hielt eine Rede, deren Text wie folgt lautet:

„Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Gnädigen

Eure Exzellenz Herr Li Qiang, Premierminister des Staatsrats der Volksrepublik China, Exzellenzen, liebe Kollegen,

Die Islamische Republik Iran betrachtet als Mitglied der Gruppe der Freunde der Global Development Initiative diese als eine wertvolle Plattform zur Stärkung der Zusammenarbeit und Solidarität auf dem Weg der Entwicklung.

Da die Entwicklungsländer weiterhin mit tiefgreifenden strukturellen Ungleichheiten in den globalen Wirtschafts-, Finanz- und Handelssystemen konfrontiert sind, ist das heutige Treffen sowohl zeitgemäß als auch notwendig. Die Beseitigung der Armut bleibt die größte Herausforderung für politische Entscheidungsträger in vielen Entwicklungsländern. Gleichzeitig nehmen Hunger, Mangelernährung und Ernährungsunsicherheit zu, und die Gefahr einer Hungersnot breitet sich in weiten Teilen der Welt aus.

Gleichzeitig sind wir zutiefst besorgt über die zunehmende digitale Kluft, insbesondere im Bereich aufstrebender Technologien wie der künstlichen Intelligenz. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, eine inklusive, transparente und gerechte Governance digitaler Technologien mit der vollen und effektiven Beteiligung der Entwicklungsländer zu gewährleisten.

In diesem Zusammenhang sind überfällige Strukturreformen notwendig, um die vollständige, gleichberechtigte und effektive Beteiligung der Entwicklungsländer an globalen Entscheidungen zu gewährleisten.

Es ist zutiefst beunruhigend, dass einige entwickelte Länder, anstatt ihren langjährigen Verpflichtungen nachzukommen, weiterhin einseitige Zwangsmaßnahmen und protektionistische Politik gegen Entwicklungsländer anwenden. Solche Maßnahmen, die die Grundrechte der Bürger in den Zielländern verletzen, zielen in der Tat darauf ab, das Wirtschaftswachstum, die Beseitigung der Armut und die nachhaltige Entwicklung in diesen Ländern zu untergraben.

Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, beschränken sich nicht auf den wirtschaftlichen Bereich. Zum Beispiel offenbart die Verschlechterung der Lage in Westasien, insbesondere der andauernde Völkermord in Gaza, das Versagen der internationalen Gemeinschaft, das Völkerrecht zu wahren und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verhindern.

Ausländische Besatzung und Aggressionen, Ungleichheit und Ungerechtigkeit können Entwicklungserfolge zunichte machen und ganze Regionen und die Welt destabilisieren.

Unter solchen Umständen müssen wir uns mehr denn je erneut zu den Prinzipien der multilateralen Zusammenarbeit bekennen und den Unilateralismus ablehnen, der eine ernsthafte Bedrohung für den Weltfrieden, die Sicherheit und die Entwicklung darstellt.

Die Global Development Initiative kann in diesem Zusammenhang eine herausragende Rolle spielen, indem sie die Ideale der Entwicklungsländer fördert, eine aktivere Rolle bei der Gestaltung der globalen Wirtschaftsordnung zu spielen und ein günstiges Umfeld auf internationaler Ebene für nachhaltige Entwicklung zu schaffen. Gleichzeitig können wir die sich verschlechternde Lage in Westasien, insbesondere die andauernden Verbrechen in Gaza, die den Frieden und die Entwicklung in unserer Region und darüber hinaus bedrohen, nicht ignorieren.

Herr Vorsitzender,

Die bestehenden Unsicherheiten und aufkommenden Klüfte in den globalen politischen und wirtschaftlichen Systemen haben die Global Development Initiative umso notwendiger gemacht, da sie eine Plattform für Solidarität, Zusammenarbeit und verstärkte kollektive Maßnahmen zur Schaffung einer helleren Zukunft für alle bietet. Wir verlassen uns weiterhin auf diese Initiative und unterstützen sie bei der Erreichung ihrer Ziele.“