Großbritannien: Die Gründung eines unabhängigen Staates ist ein inhärentes Recht des palästinensischen Volkes

Laut der Nachrichtenagentur ABNA, unter Berufung auf Al Jazeera, betonte der britische Außenminister: „Die Gründung eines palästinensischen Staates ist ein inhärentes Recht des palästinensischen Volkes.“

„Yvette Cooper“ fügte in einem Exklusivinterview mit Al Jazeera hinzu: „Die Zwei-Staaten-Lösung ist der einzige Weg, um Frieden in der Region zu erreichen. Wir sind von der Notwendigkeit überzeugt, die Zwei-Staaten-Lösung zu fördern, und deshalb haben wir den Staat Palästina anerkannt.“

Sie fuhr fort: „Was in Gaza geschieht, ist schrecklich, und wir brauchen einen sofortigen Waffenstillstand und die Lieferung von Hilfsgütern in diesen Streifen. Wir arbeiten weiterhin mit anderen Ländern zusammen, um den Druck für einen Waffenstillstand in Gaza zu erhöhen.“

Die neue britische Außenministerin erklärte: „Wir haben Beschränkungen für den Export von Waffen nach Israel verhängt, da wir Bedenken hinsichtlich der Verletzung internationaler Gesetze haben. Wir haben Personen in der israelischen Regierung wegen Anstiftung zur Gewalt sanktioniert und werden dasselbe auch mit der Hamas tun.“

Die Äußerungen der britischen Außenministerin kommen zu einem Zeitpunkt, an dem auch „Tobias Ellwood“, der Staatsminister für den Nahen Osten in der britischen Regierung, gesagt hat: „Die Zwei-Staaten-Lösung ist unerlässlich, um Frieden und Sicherheit für Israelis und Palästinenser zu erreichen, und es ist jetzt an der Zeit, den Staat Palästina anzuerkennen.“