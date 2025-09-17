Araghchi: Der Iran hat seine Verpflichtungen erfüllt, jetzt ist Europa an der Reihe

Laut der internationalen Nachrichtenagentur Ahl-e Bayt (ABNA) – führten „Seyed Abbas Araghchi“, der Außenminister der Islamischen Republik Iran, und die Außenminister von Frankreich, Deutschland und Großbritannien sowie der Leiter der Außenpolitik der Europäischen Union ein gemeinsames Telefongespräch über das Nuklearthema und die Aufhebung der ungerechten Sanktionen gegen den Iran.

Während dieses Anrufs, der auf die prinzipielle Haltung des Iran hinwies, wie wichtig es ist, einen Raum für Dialog und Diplomatie aufrechtzuerhalten, um eine Eskalation der Spannungen zu verhindern, bezeichnete der iranische Außenminister die Handlungen der drei europäischen Länder, die aufgehobenen Sanktionen des Sicherheitsrats wieder in Kraft zu setzen, als rechtlich und logisch nicht gerechtfertigt und erklärte: „Die Islamische Republik Iran ist mit einem verantwortungsvollen Ansatz in den Dialog mit der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) eingetreten und hat eine klare Vorgehensweise für die Erfüllung der Schutzverpflichtungen des Iran in der neuen Situation entwickelt, deren Bedeutung und Wert von allen Parteien verstanden werden müssen. Jetzt liegt es an den Gegenparteien, diese Gelegenheit zu nutzen, um den diplomatischen Weg fortzusetzen, eine vermeidbare Krise zu verhindern und ihre Ernsthaftigkeit und ihren Glauben an die Diplomatie zu zeigen.“

Araghchi betonte, dass der Iran bereit sei, eine faire und ausgewogene Lösung zu finden, die gegenseitige Interessen gewährleistet; das Erreichen eines solchen Ziels erfordert einen verantwortungsvollen und unabhängigen Ansatz seitens der drei europäischen Länder und die Vermeidung von Einflussnahme durch Akteure, die Diplomatie sowie die Grundsätze und Regeln des Völkerrechts nicht schätzen.

Während dieses Telefonats wurden gegenseitige Ansichten und Vorschläge für die Fortsetzung der Diplomatie ausgetauscht.