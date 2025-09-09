Hamas: Netanjahus Handlungen sind das hässlichste Gesicht von Verbrechen und Sadismus

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera erklärte die Hamas als Reaktion auf die Warnungen und Drohungen des Premierministers des zionistischen Regimes, Benjamin Netanjahu, an die Bewohner der Stadt Gaza, dass Netanjahus Äußerungen über die Zerstörung von Dutzenden von Wohntürmen in der Stadt Gaza und die Vertreibung ihrer unschuldigen Bewohner ein „Bild der hässlichsten Formen von Sadismus und Verbrechen eines Kriegsverbrechers“ seien, der seine barbarischen Verbrechen gegen Zivilisten seit fast zwei Jahren fortsetze.

Die Hamas nannte Netanjahu einen Terroristen und bezeichnete seine Warnung an die Bewohner Gazas und den Befehl zur Evakuierung der Stadt als einen „offenen Akt der Zwangsumsiedlung von Menschen unter dem Druck von Bombardierungen, Tötungen, Hungersnot und Drohungen“.

Die Bewegung verurteilte das Schweigen und die Untätigkeit der Vereinten Nationen, insbesondere des Internationalen Sicherheitsrats, angesichts dieser barbarischen Verbrechen und beschuldigte die US-Regierung der Mittäterschaft an diesen Verbrechen.

Benjamin Netanjahu hat gestern in Äußerungen seine Verbrechen in der Stadt Gaza zugegeben und gesagt, dass in den letzten zwei Tagen 50 Türme in Gaza von Kampfflugzeugen des zionistischen Regimes mit Raketen beschossen und vollständig zerstört wurden.

In ihrer Erklärung lobte die Hamas die internationale Bewegung für ihren Widerstand gegen das Schweigen gegenüber dem zionistischen Regime und die Zunahme des globalen Widerstands gegen den Völkermord im Gazastreifen. Sie forderte auch alle Länder und Freien der Welt auf, ihre Maßnahmen gegen das faschistische Besatzungsregime zu intensivieren und es zu zwingen, seine Verbrechen und Verletzungen der Rechte des palästinensischen Volkes zu beenden.

Andererseits drohte der Kriegsminister des zionistischen Regimes, Israel Katz, am Montag, einen „zerstörerischen Sturm“ über Gaza loszulassen. Er sagte, die Hamas müsse die Gefangenen freilassen und ihre Waffen niederlegen oder mit der vollständigen Zerstörung des Gazastreifens konfrontiert werden.

Das zionistische Regime hat vor einigen Tagen eine massive Operation zur Zerstörung von hohen Wohngebäuden in der Stadt Gaza begonnen, was die Zahl der vertriebenen Familien erhöht hat. Beobachter warnen, dass das Ziel dieser Aktion darin besteht, die Palästinenser gewaltsam in den Süden zu vertreiben, als Teil eines umfassenden amerikanisch-zionistischen Plans zu ihrer Zwangsumsiedlung aus Gaza.