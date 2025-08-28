Nach vier Jahren der Taliban-Herrschaft blieben die Forderungen der schiitischen Gemeinschaft Afghanistans unbeachtet

Laut einem Bericht der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) sind vier Jahre seit Beginn der Taliban-Herrschaft in Afghanistan vergangen; eine Gruppe, die nun ihr Interimskabinett beendet und sich selbst als offizielle Regierung des Landes bezeichnet. Trotz weitreichender Veränderungen in der Regierungsführung der Taliban wurden keine reformorientierten Maßnahmen gegenüber der schiitischen Gemeinschaft Afghanistans umgesetzt.

Der Rat der schiitischen Gelehrten Afghanistans legte wenige Monate nach der Machtübernahme der Taliban ein offizielles Schreiben mit den Forderungen der schiitischen Gemeinschaft vor. Die wichtigsten Punkte dieses Schreibens waren die offizielle Anerkennung des Dschafaritischen Rechts und die Aufnahme schiitischer Glaubenslehren in die Lehrpläne von Schulen und Universitäten; Forderungen, die nach vier Jahren immer noch unbeantwortet sind.

In dieser Zeit wurde der schiitischen Gemeinschaft weder ein Ministerium zugesprochen, noch reagierten die Taliban positiv auf ihre anfänglichen Verpflichtungen bezüglich der religiösen und konfessionellen Forderungen der Schiiten. Dennoch bleibt die schiitische Gemeinschaft Afghanistans, in der Hoffnung auf Frieden, Sicherheit und nationale Brüderlichkeit, weiterhin dem Dialog und der Zusammenarbeit verpflichtet.

Der Rat der schiitischen Gelehrten und die Oberste Schiitische Kommission Afghanistans – zwei Hauptinstitutionen, die die Forderungen verfolgen – haben mehrfach versucht, die Stimme der schiitischen Gemeinschaft den Taliban-Behörden zu Gehör zu bringen. Diese beiden Institutionen forderten in offiziellen Treffen und in den Medien die Anerkennung der religiösen Rechte der Schiiten, aber Untersuchungen von ABNA zeigen, dass aus diesen Bemühungen kein greifbares Ergebnis erzielt wurde.

Das letzte gemeinsame Treffen dieser beiden Institutionen fand Ende des iranischen Jahres 1403 statt, und seitdem gab es keine ernsthaften weiteren Schritte.

Schiitische Aktivisten betonen, dass die Zusammenarbeit der schiitischen Gemeinschaft mit der Taliban-Regierung dem ganzen Land zugutekommen könnte, diese Zusammenarbeit aber nicht einseitig bleiben sollte.

Ihrer Meinung nach sollten die Taliban die Anerkennung des Dschafaritischen Rechts, die politische und kulturelle Beteiligung der Schiiten und das Anhören ihrer Stimme auf ihre Agenda setzen.

Dennoch können viele schiitische Aktivisten und einfache Bürger aufgrund der aktuellen Einschränkungen in Afghanistan ihre Forderungen nicht frei über Medien und soziale Netzwerke äußern.

Auch der Versuch eines ABNA-Reporters, die letzte Position des Rates der schiitischen Gelehrten und der Obersten Schiitischen Kommission dazu zu erhalten, blieb erfolglos, da die Verantwortlichen dieser Institutionen sich weigerten zu antworten.

Diese Situation zeigt, dass nach vier Jahren der Veränderungen die Forderungen der schiitischen Gemeinschaft Afghanistans weiterhin an den Rand gedrängt werden und die Anerkennung ihrer Rechte im neuen System in einem Zustand der Ungewissheit verbleibt.