Starker Anstieg der Angriffe zionistischer Siedler auf Palästinenser im Westjordanland

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera berichtete The Atlantic unter Berufung auf einen Sicherheitsbeamten des zionistischen Regimes, der Lager im Westjordanland besuchte, dass die gewalttätigen Angriffe zionistischer Siedler auf Palästinenser massiv zugenommen hätten.

Er fügte hinzu, dass diese Angriffe von 90 Fällen pro Monat zu Beginn des Jahres 2025 auf über 200 Fälle gestiegen seien.

Es ist anzumerken, dass verschiedene Waffen unter den zionistischen Siedlern weit verbreitet sind und häufig eingesetzt werden.

Die westliche Publikation zitierte auch den pensionierten General des zionistischen Regimes, Nimrod Shefer, der schrieb, dass die Kriegstreiberei eine Strategie sei, die Netanyahu und niemand anderem diene.