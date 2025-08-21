Reaktion irakischer Abgeordneter auf die Einmischung der USA in das Al-Haschd asch-Schaʿbī-Gesetz

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (Abna) erklärte der irakische Parlamentsabgeordnete Muhammad al-Khafaji, dass die Mehrheit der politischen Parteien im Parlament gegen jede Einmischung oder Vormundschaft der USA in das Gesetz über den Dienst oder die Rente für die Volksmobilisierungskräfte (al-Haschd asch-Schaʿbī) sei.

Er betonte: „Nur das irakische Parlament ist die zuständige Stelle für die Verabschiedung dieses Gesetzes, und keine externe Stelle hat das Recht, sich in die legislativen Angelegenheiten des Landes einzumischen.“

Al-Khafaji bedauerte auch, dass einige Parteien, indem sie externen Forderungen gehorchten, die nationale Souveränität schädigen, und forderte alle Abgeordneten auf, für die Verabschiedung des Gesetzes über die „Strukturierung der irakischen Volksmobilisierungsorganisation“ zu stimmen.

Gleichzeitig wies Firas al-Muslimawi, ein weiteres Mitglied des irakischen Parlaments, darauf hin, dass die Sicherheitskräfte und die Volksmobilisierungsorganisation des Landes in höchster Alarmbereitschaft seien, um die westlichen Grenzen des Irak zu schützen und jeder externen Bedrohung entgegenzuwirken, insbesondere den Bedrohungen, die von den IS-Lagern an den syrischen und jordanischen Grenzen ausgehen.

Er fügte hinzu: „Was als Abzug der US-Truppen aus einigen Stützpunkten angekündigt wurde, ist in Wirklichkeit eine Überprüfung und Verlegung der Truppen und wird kein Sicherheitsvakuum schaffen, da der Schutz der Grenzen stets in der Verantwortung der irakischen Sicherheitskräfte und der Volksmobilisierungsorganisation lag.“

Al-Muslimawi betonte, dass die Ankündigung des Abzugs der US-Truppen von den Stützpunkten „Ain al-Asad“ in al-Anbar und „Victoria“ am internationalen Flughafen Bagdad kein tatsächlicher militärischer Abzug sei und nur als Neuordnung der Truppen anzusehen sei.

Das Gesetz über die Volksmobilisierungsorganisation ist eines der sensiblen Gesetze, das voraussichtlich in den kommenden Parlamentssitzungen diskutiert und verabschiedet wird, und dieses Thema wird unter politischem und regionalem Druck verfolgt.

Das irakische Parlament besteht darauf, den Prozess der Verabschiedung des Gesetzes über den Dienst und die Rente für die Volksmobilisierungskräfte (al-Haschd asch-Schaʿbī) fortzusetzen, obwohl der interne und externe politische Druck, insbesondere seitens der USA und des zionistischen Regimes, diesen Prozess zu stoppen, zugenommen hat. Die Abgeordneten, die dieses Gesetz unterstützen, sind der Ansicht, dass seine Verabschiedung eine Ehrung der Opfer der Kämpfer dieser Organisation darstellt.

Analysten sind ebenfalls der Ansicht, dass die Verabschiedung dieses Gesetzes ein Wendepunkt in der rechtlichen und legalen Stellung der Volksmobilisierungsorganisation sein wird; einer Institution, die in den vergangenen Jahren an vorderster Front im Kampf gegen den Terrorismus stand.

Aus der Sicht von Analysten zeigt die aktuelle Situation einen Kampf zwischen dem nationalen Willen des Irak zur Stärkung unabhängiger Sicherheitsinstitutionen und dem externen Druck, diese zu schwächen; ein Kampf, dessen Ausgang den zukünftigen Weg der Stabilität und Unabhängigkeit des Irak bestimmen kann.

Die irakische Volksmobilisierungsorganisation ist Teil der Militär- und Streitkräfte des Landes, die unter dem Kommando des Oberbefehlshabers der Streitkräfte stehen. Diese Organisation wurde nach der Ausgabe der Fatwa des Dschihad al-Kifayi durch den Großen Ayatollah Sayyid Ali al-Sistani, die höchste religiöse Autorität im Irak, nach der Besetzung großer Gebiete der irakischen Provinzen durch die takfiristisch-terroristische Gruppe IS gebildet und hat eine bedeutende Rolle bei der Befreiung des Landes von dieser Gruppe gespielt.