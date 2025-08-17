Turki al-Faisal: Netanjahu ist ein psychopathischer Mörder

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) sagte Turki al-Faisal, der ehemalige Leiter des saudi-arabischen Geheimdienstes, in einem Interview mit Christiane Amanpour, der Moderatorin des CNN-Senders, unter Bezugnahme auf den Druck zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Riad und Tel Aviv: „Wie kann man erwarten, dass Saudi-Arabien mit einer Person wie Netanjahu, die ein Verbrecher und psychopathischer Mörder ist, in einen Normalisierungsprozess eintritt? Unter den derzeitigen Bedingungen ist dies unmöglich.“

Er erinnerte an die arabische Friedensinitiative von 2002 und fügte hinzu: „Saudi-Arabien hat immer eine politische Lösung und dauerhaften Frieden vorgeschlagen; sei es im Rahmen des arabischen Friedensplans oder im Rahmen des jüngsten gemeinsamen Plans mit Frankreich zur Beendigung des Gaza-Krieges. Eine Normalisierung vor der Erfüllung dieser Bedingungen steht überhaupt nicht zur Debatte.“

Turki al-Faisal reagierte weiter auf Netanjahus „Traum von einem größeren Israel“ und warnte: „Wenn der israelische Premierminister über eine Landkarte spricht, die das Gebiet vom Nil bis zum Euphrat umfasst, bedeutet dies, dass er Teile der arabischen Gebiete jenseits von Palästina besetzen will. Dies ist eine Gefahr, die die internationale Gemeinschaft ernst nehmen muss.“

Der ehemalige Leiter des saudischen Geheimdienstes betonte auch unter Hinweis auf die schweren Verluste der Palästinenser seit Beginn des jüngsten Krieges: „Mehr als 100.000 Palästinenser wurden getötet oder verletzt, Millionen wurden vertrieben und Gaza wurde zerstört. Ist das ein Erfolg? Niemals. Dies ist das Ergebnis der Politik einer Person, die nur an ihre persönliche Macht und die Flucht vor der Strafverfolgung denkt.“

Er forderte auch die internationale Anerkennung eines palästinensischen Staates auf der Grundlage der Grenzen von 1967 und sagte: „Dieser Schritt könnte die Isolation Amerikas und Israels deutlicher machen und Europa zu einer ernsthafteren Position gegen die israelischen Aggressionen drängen.“