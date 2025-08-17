Ohne Waffen und Widerstand wird die israelische Aggression gegen den Libanon keine Grenzen kennen

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) erklärte „Mojtaba Amani“, der Botschafter der Islamischen Republik Iran in Beirut, in einem Interview mit dem Nachrichtennetzwerk Al-Alam: „Iran steht fest und entschlossen an der Seite des Libanon und seines Volkes und macht keinen Unterschied zwischen einer Gruppe und einer anderen.“

Er betonte, dass die Unterstützung Irans für den Libanon nicht nur ein Slogan, sondern eine spürbare Realität sei und Iran an der Seite der Unterdrückten stehe, die Wahrung der Souveränität des Widerstands und des Volkes garantiere und jedem, der seine Unterstützung benötige, eine helfende Hand reiche.

Der vollständige Text des Al-Alam-Interviews im Rahmen des Programms „Gast und Dialog“ mit Mojtaba Amani, dem Botschafter der Islamischen Republik Iran, lautet wie folgt:

Larijanis Besuch in Beirut und seine politischen Botschaften

Al-Alam: Angesichts der Entscheidung der libanesischen Regierung, die Waffen ausschließlich in den Händen des Staates zu belassen, eine Entscheidung, die darauf abzielt, Druck auf den Widerstand auszuüben, um ihn nach einem bestimmten Zeitplan und im Einklang mit Israels Zielen zu entwaffnen, fand der Besuch von Dr. Larijani, dem Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates Irans, in Beirut statt. Dieser Besuch hatte mehrere wichtige Botschaften. Ich beginne meine Frage mit der Analyse der Botschaften von Dr. Larijanis Besuch auf seiner ersten Reise nach Beirut seit seinem Amtsantritt. Welche Botschaften hatte dieser Besuch?

Der iranische Botschafter in Beirut: Dr. Larijani kam zum richtigen Zeitpunkt nach Beirut, weil der zionistische Feind versucht, sich als Sieger darzustellen, um durch Medien und Politik zu erreichen, was er im Krieg militärisch nicht erreichen konnte. Der zionistische Feind versucht, sich mit Medien, Politik und aggressiven Handlungen als Sieger darzustellen, als hätte er in der Region einen Sieg errungen. (Gleichzeitig) versucht er, ein Gefühl der Niederlage zu vermitteln, sei es im Iran, im Libanon oder in Gaza - (das heißt) an allen Fronten, an denen Netanjahu selbst mehrfrontale Kriege begonnen hat.

Ohne Waffen und Widerstand wird die israelische Aggression gegen den Libanon keine Grenzen kennen

Inmitten der Propaganda dieser verzerrten und irreführenden Medien sendete dieser Besuch eine klare Botschaft an Iran und den Libanon: (das heißt) weder Iran, noch Hisbollah, noch Palästina sind besiegt, sondern wir sind die Sieger, weil der Feind seine Ziele nicht erreicht hat und wir immer noch standhaft und unerschütterlich sind.

Netanjahu mag versuchen zu sagen, dass wir viele Kommandeure im Libanon, Palästina und Iran ins Visier genommen haben, aber das ist kein echter und wahrer Sieg. „Israel“ hofft, dass diese Art von Rhetorik das iranische Volk beeinflusst. Trotz aller Angriffe Israels auf uns und trotz aller Berichte, Analysen und des Drucks steht das iranische Volk jedoch voll und ganz hinter seiner Regierung, und dies ist ein verheerender Schlag für Amerika und Israel.

Iran ist mit seiner Regierung und seinem Volk standhaft und unerschütterlich, so wie wir es wollen und wie wir es im Libanon voll und ganz sehen.

Die Symbolik von Larijanis Besuch im Libanon

Al-Alam: Das iranische Volk hat in der Praxis die stärkste Botschaft während der Aggression gegen sein Land gesendet. Es hat die stärkste Botschaft an Amerika, „Israel“ und den Westen gesendet und betont, dass es vereint und geschlossen hinter seiner Regierung steht und das Gefühl der iranischen Nationalität über allen internen Meinungsverschiedenheiten steht... Angesichts dieser ständigen Bedrohungen durch „Israel“, Amerika und den Westen wählte Dr. Larijani als Leiter des Obersten Nationalen Sicherheitsrates Irans nach seinem Amtsantritt den Libanon als erstes Reiseziel. Was ist die Bedeutung der Wahl des Libanon als sein erstes Reiseziel?

Der iranische Botschafter in Beirut: Erstens war Dr. Larijani zuvor Berater des Obersten Führers, und in seiner derzeitigen Position ist er der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates und der Vertreter des Obersten Führers der Islamischen Revolution in diesem Rat. Das bedeutet, dass seine Anwesenheit hier (in Beirut) von der direkten Unterstützung des Obersten Führers begleitet wird und eine besondere Symbolik hat. Es ist klar, dass der Oberste Führer der Islamischen Revolution stets besondere Aufmerksamkeit und Sorge für den Libanon, seine Position und die Position des Widerstands hatte.

Der Besuch von Dr. Larijani steht im Einklang mit den Tendenzen und Ansätzen hochrangiger iranischer Beamter. Dies ist es, was - angesichts der großen Verantwortung von Dr. Larijani als ehemaligem Parlamentspräsidenten und Berater des Obersten Führers - diesen Besuch von anderen diplomatischen Besuchen unterscheidet. Dieser Ansatz verleiht dieser diplomatischen Mission, insbesondere im Libanon, einen anderen Charakter.

Die Ergebnisse der Treffen mit libanesischen Führern

Al-Alam: Herr Botschafter, diese Mission trug wichtige Botschaften in sich. Dennoch sah sie sich vielen Herausforderungen gegenüber, insbesondere nach der irreführenden Medienkampagne im Libanon und im Ausland über die Rolle Irans und die Ziele dieses Besuchs. Wie bewerten Sie die Ergebnisse dieses Besuchs und die Treffen von Dr. Larijani mit dem Präsidenten, dem Parlamentspräsidenten und dem Premierminister des Libanon?

Der iranische Botschafter in Beirut: Präsident Joseph Aoun, Premierminister Nawaf Salam und Parlamentspräsident Nabih Berri hatten Bedenken. Während der Treffen war die Diskussion über die Position Irans offen, und Dr. Larijani erläuterte den libanesischen Beamten die Details der Aggression „Israels“ und des Zwölf-Tage-Krieges (gegen Iran). Er erklärte, dass vier oder fünf Tage nach Beginn des Krieges die israelische Seite sich in einer Klemme befand und andere Parteien bat, ihr zu helfen, aus dem Krieg herauszukommen.

Wie Sie wissen, griff Amerika am elften Tag dieses Krieges ein und bombardierte iranische Einrichtungen, angeblich um den Konflikt zu beenden. Aber Iran antwortete auf den amerikanischen Angriff und am zwölften Tag des Krieges und in den letzten Stunden versetzte es „Israel“ schmerzhafte Schläge.

Was die Besorgnis über die (sogenannte) iranische Einmischung betrifft, sagte Dr. Larijani auf der Pressekonferenz nach dem Treffen mit dem Parlamentspräsidenten Nabih Berri: „Wir haben Ihnen keine Pläne oder Bitten mitgebracht. Vielmehr haben wir Erfahrungen, die wir weitergegeben haben, und unsere Erfahrung ist im Umgang mit dem zionistischen Regime. Unsere Erfahrung bestätigt, dass, wenn das zionistische Regime sieht, dass ihr allein, ohne Waffen und ohne Widerstand seid, es keine Grenzen geben wird, um seine Aggression zu stoppen.“

Dieses offene Gespräch fand mit dem Präsidenten und dem Premierminister statt, während das Treffen mit dem Parlamentspräsidenten einen anderen Charakter hatte.

Regionale und internationale Dimensionen von Larijanis Besuch

Al-Alam: Bedeutet das, dass die Botschaften von Dr. Larijani und die Botschaften der Islamischen Republik Iran in diesem Besuch nicht nur an den Libanon gerichtet waren, sondern auch regionale und internationale Dimensionen hatten? Stimmt das?

Der iranische Botschafter in Beirut: Ja, dieses Thema hat auch duale Dimensionen. „Israel“ griff den Libanon und Iran an, und wir haben in dieser Angelegenheit eine gemeinsame Position. Beide Länder wurden von einer verheerenden Attacke seitens „Israels“ getroffen, und in beiden Ländern gab es Märtyrer, und Gebäude in beiden Ländern wurden zerstört. Dieser Krieg hat weitreichende regionale Dimensionen, und Jemen, Irak, das Westjordanland, Gaza, Iran und der Libanon waren alle daran beteiligt.

Gemeinsame Verteidigung von Iran und Libanon

Al-Alam: Iran und Irak haben vor der Ankunft von Dr. Larijani in Beirut ein gemeinsames Sicherheits- und Verteidigungsabkommen unterzeichnet. Unabhängig von den Details dieses Abkommens, wenn ein Krieg oder eine Aggression von Israel gegen den Libanon verhängt wird, bedeutet das, dass die Islamische Republik militärisch zur Verteidigung des Libanon beitragen möchte?

Der iranische Botschafter in Beirut: Dies ist ein wichtiges Wort zur richtigen Zeit. Die Ideen von Iran, dem Libanon, Hisbollah und denen, die sich für dieses Thema interessieren, existierten bereits vor dem Krieg Israels gegen Iran. Aber ob sich die Gleichungen und Entscheidungen anders gestalten werden, weiß ich nicht. Die Gleichung hat sich geändert, aber werden sich die bestehenden Entscheidungen auch ändern? Die Änderung der Gleichung könnte eine Änderung der Entscheidung erfordern und sich möglicherweise auf die übliche Weise auswirken.

Ob vor oder nach dem Angriff auf Iran, die Unterstützung Irans für den Widerstand wird endgültig, abschließend und unumkehrbar sein. Das Thema, über das entschieden wird, ist jedoch anders und erfordert besondere Entscheidungen und Koordination je nach Fall.

Irans Position zu den Waffen des libanesischen Widerstands

Al-Alam: Angesichts des iranischen Ansatzes in Bezug auf die Waffen des Widerstands und der Entscheidung der libanesischen Regierung, den Widerstand zu entwaffnen, wie sehen Sie dieses Thema aus der Sicht der Islamischen Republik Iran, insbesondere nachdem Sie die Äußerungen des libanesischen Präsidenten und Premierministers dazu gehört haben?

Der iranische Botschafter in Beirut: Ich habe festgestellt, dass es eine klare Logik in der Annahme gibt, dass die Waffen ausschließlich in den Händen des Staates sein sollten, aber wie diese Entscheidung umgesetzt wird, hängt von der Diskussion und dem Dialog zwischen den relevanten Parteien ab. Die Frage der nationalen Sicherheit des Libanon unterscheidet sich von der vieler anderer Länder, da die verschiedenen Fähigkeiten auf der libanesischen Bühne bekannt sind.

Nach internationalem Recht wird der Widerstand natürlich und rechtmäßig, wenn eine Regierung ihr Volk nicht vor einem Angriff einer Nachbarregierung schützen kann. Wenn jedoch eine starke Regierung die Waffen sammeln und sie ausschließlich unter ihre Kontrolle bringen kann, ändert sich die Situation.

Der wichtige Punkt in diesen Diskussionen ist, dass die Frage der Bewaffnung des Libanon von allen verschiedenen Parteien einvernehmlich beschlossen werden sollte, sodass sie sich zusammensetzen, diskutieren und ihre Entscheidungen treffen. Das ist es, was innerhalb des Libanon geschieht, und der Libanon trifft seine Entscheidungen, und Iran unterstützt sie. Wir haben jedoch Erfahrungen im Umgang mit „Israel“, und wir geben diese Meinungen weiter, damit der Libanon keiner großen Gefahr ausgesetzt ist. Dies erfordert eine echte und kontinuierliche Diskussion, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Beziehung zur Hisbollah in Bezug auf die Widerstandswaffen

Al-Alam: Wie haben Sie dieses Thema in Ihrem Treffen mit Seiner Eminenz Scheich Naim Qassem, dem Generalsekretär der Hisbollah, diskutiert?

Der iranische Botschafter in Beirut: Als wir uns mit ihm trafen, diskutierte Dr. Larijani dieses Thema. Die Position ist klar, und Seine Eminenz, der Generalsekretär der Hisbollah, ist sich dieses Themas bewusst, da er eine der Parteien in dieser Diskussion ist. Wir sind ständig in Kontakt mit Seiner Eminenz Scheich Naim Qassem und der Hisbollah, und sie kennen unsere Positionen, aber es war vielleicht notwendig, diese Positionen und Ansichten auch an andere Parteien weiterzugeben.

Die Situation des Widerstands und das Niveau der strategischen Geduld

Al-Alam: Nachdem Sie sich mit Scheich Naim Qassem getroffen haben, was haben Sie in Bezug auf die heutige Situation und die Realität des Widerstands empfunden - trotz all des Drucks und der schweren Schläge, die er erlitten hat, und trotz der schweren Verluste und großen Herausforderungen und Gefahren, sei es von Israel oder von Amerika oder sogar von den (östlichen Grenz-) Bedrohungen durch bewaffnete Gruppen? Wie bewerten Sie seine Einschätzung der Situation und der Realität des Widerstands?

Der iranische Botschafter in Beirut: Da ich im Libanon keine neue Person bin und ich weiß, lese und beobachte, (ist der Widerstand bereit). Natürlich behauptet das zionistische Regime, einen vollständigen Sieg über den Widerstand errungen zu haben. Bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich darauf hinweisen, dass in den ersten Tagen nach der Waffenstillstandsvereinbarung ein europäischer Botschafter in die Botschaft kam und behauptete, „Israel“ habe 80 Prozent der Waffen der Hisbollah zerstört. Ich sagte dem Botschafter, dass Israel, wenn es 80 Prozent der Waffen zerstört hätte, den Rest nicht gelassen hätte, um eine Vereinbarung (Waffenstillstand) anzustreben. Die Hisbollah befindet sich nach unserem politischen Verständnis und unseren Kontakten in einem Zustand der Bereitschaft. Ich bin kein Militärexperte, aber ich sehe, dass sie eine hohe Moral und volle Bereitschaft haben. Gemäß dem politischen Verständnis gibt es jedoch eine libanesische Regierung, die sich indirekt mit „Israel“ geeinigt hat, dass es keine Verstöße (gegen die Waffenstillstandsvereinbarung) geben soll. Der Widerstand hat angesichts dieser Verstöße (gegen den Waffenstillstand durch das israelische Regime) Geduld gezeigt, um nicht der Initiator zu sein, und der Fünfer-Ausschuss hat diesbezüglich Garantien und spielt seine Rolle.

Diese Geduld seitens des Widerstands wird als strategische Geduld angesehen, damit alle Parteien verstehen, dass das zionistische Regime Unterschriften, Entscheidungen oder Verpflichtungen nicht respektiert. Dieses Verständnis muss an Personen und Parteien weitergegeben werden, die möglicherweise falsche Vorstellungen über das zionistische Regime in der Region haben.

Beziehungen zu allen libanesischen Bevölkerungsgruppen

Al-Alam: Einige libanesische Gruppen beschweren sich, dass Ihre Beziehung auf die Hisbollah beschränkt ist. Was ist Ihre Antwort darauf? Haben Sie Beziehungen zu allen libellenischen Bevölkerungsgruppen oder nur zur Hisbollah?

Der iranische Botschafter in Beirut: Jede Woche stehe ich hier mit vielen Menschen in Kontakt. Nur zu Ihrer Information: Ungefähr ein- bis zweimal im Monat kommen Leute zu mir, die täglich gegen uns schreiben. Wir treffen uns und sprechen offen, und ich antworte ihnen mit offenen Informationen und einem offenen Ansatz. Wir haben einen offenen Ansatz.

Vor kurzem haben wir ein Treffen mit mehr als 120 Personen abgehalten, darunter Vertreter, politische Beamte und Parteiführer aus verschiedenen Gruppen im Libanon, einschließlich Schiiten, Sunniten, Christen, Drusen und Alawiten, und ihre prominenten Persönlichkeiten waren anwesend. Die Türen unserer Botschaft stehen allen libanesischen Bevölkerungsgruppen offen, und ich persönlich bin bereit, mich mit allen Parteien zu treffen, die bereit sind, sich mit uns zu treffen.

Einige Personen und Parteien haben keine Genehmigung für dieses Treffen oder haben keine Erlaubnis, sich mit dem iranischen Botschafter zu treffen oder Fotos zu veröffentlichen. Das respektiere ich. Ich bin bereit und willens, mich zu treffen, aber wenn es keinen Kontakt zu bestimmten Personen gibt, bedeutet das nicht, dass ich das Treffen abgelehnt habe - nein, ich bin bereit.

Wir haben viele Kontakte zu allen libanesischen Bevölkerungsgruppen - Parteien, Religionen, Konfessionen und Gruppen.

Irans Botschaft an die Regierung und das Volk des Libanon

Al-Alam: Herr Botschafter, der Libanon durchläuft eine schwierige Phase angesichts großer regionaler und internationaler Verschwörungen gegen die Standhaftigkeit des Widerstands. Welche Botschaft haben Sie für die Regierung und das Volk des Libanon?

Der iranische Botschafter in Beirut: Die libanesische Regierung weiß, wie sehr wir den Libanon lieben. Wir haben viele Projekte zur Unterstützung des Libanon und seines Volkes vorgelegt, ohne einen konfessionellen Ansatz. Am Tag nach meiner Ankunft in Beirut bat mich Seine Eminenz (der Märtyrer) Sayyed (Hassan Nasrallah), dies zu verfolgen. Er sagte: „Ich habe versprochen, kostenlosen Treibstoff aus dem Iran zu beschaffen, und wenn Sie es für angemessen halten, verfolgen Sie bitte die Angelegenheit.“ Ich ging und wir lieferten eine große Menge und 600.000 Tonnen Treibstoff. Damals funktionierte die staatliche Elektrizität des Libanon nur ein bis drei Stunden am Tag.

Ich kontaktierte den Energieminister und ging dann zum damaligen Premierminister Najib Mikati, und wir sprachen. Am Ende sagten sie, dass die amerikanische Seite sich gegen die Annahme des kostenlosen Treibstoffs aus dem Iran durch den Libanon ausgesprochen und gesagt habe: „Wir (Amerika) werden Ihnen Strom und Gas aus Ägypten und Jordanien liefern.“ Aber dieses Problem besteht auch nach einigen Jahren immer noch. Wir haben auch Projekte zum Bau von Kraftwerken im POT-Modell vorgeschlagen und angeboten, bei der Reparatur des Stromnetzes mit fortschrittlicher elektronischer Ausrüstung zu helfen.

Haltung zu amerikanischem Druck und Unterstützung aller Gruppen

Al-Alam: Glauben Sie, dass die libanesische Regierung die Befugnis hat, diese Investitionen, die den Libanesen zugute kommen, anzunehmen, oder verhindert der Druck der USA dies?

Der iranische Botschafter in Beirut: Der Druck der USA ist vorhanden und offensichtlich. Das haben die libanesischen Behörden bestätigt, weil Amerika den Import von kostenlosem Treibstoff aus dem Iran verhindert hat. Wenn dieser Treibstoff vor einigen Jahren in einer großen Lieferung importiert worden wäre, wie mir der Energieminister sagte, hätte er die Stromversorgung anschließen können, damit die Bürger 6 bis 8 Stunden Strom pro Tag genießen könnten. Er wies auch darauf hin, dass die Zähler des Libanon durch neue Zähler ersetzt werden müssen, und wir waren bereit, dabei zu helfen.

Irans Botschaft an die Libanesen

Iran steht an der Seite der libanesischen Regierung und des libanesischen Volkes. Entgegen den Anschuldigungen einiger, dass wir nur mit Schiiten in Kontakt stehen, bevorzugen wir nicht eine einzelne Gruppe. Wir stehen an der Seite aller libanesischen Gruppen. Wenn es eine unterdrückte Gruppe gibt, werden wir ihr helfen. Wenn es zerstörte Häuser von Christen oder Drusen im Südlibanon gibt, werden wir ihnen helfen, so wie wir den Menschen in Gaza helfen, die nichts haben.