Aufruf zum Generalstreik im Westjordanland

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna – haben verschiedene Gruppen im Westjordanland die Bewohner der Region zu einem Generalstreik zur Unterstützung des Gazastreifens aufgerufen.

Die Bewohner des Westjordanlandes sollen heute, Sonntag, gemäß diesem Aufruf mit einem Generalstreik ihren Widerstand gegen die Belagerung des Gazastreifens und die Aushungerung der Menschen in dieser Region zum Ausdruck bringen.

Die palästinensische islamische Widerstandsbewegung (Hamas) forderte in einer Erklärung zur Unterstützung dieser Initiative die islamischen und arabischen Nationen auf, den heutigen und die kommenden Tage zu Tagen des Zorns über die Politik der Besatzer zu machen.

Diese Bewegung rief die freien Menschen der islamischen und arabischen Nationen und andere freie Menschen der Welt auf, sich dieser Kampagne anzuschließen, indem sie umfangreiche Demonstrationen, Solidarität und Streiks abhalten, um die Bewohner des Gazastreifens vor der tödlichen Gefahr des Hungers und Durstes zu retten.

Die Hamas-Bewegung forderte außerdem alle freien Menschen der Welt auf, ihre Solidarität mit dem Gazastreifen durch politischen, diplomatischen, parlamentarischen, arbeitsrechtlichen und studentischen Druck zu bekunden und das palästinensische Volk so lange zu unterstützen, bis der brutale Krieg gestoppt und die Belagerung dieses Gebiets beendet ist.