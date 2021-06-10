Iran unterstützt einen starken und unabhängigen Irak

Wie die Ahlulbayt Nachrichtenagentur ABNA berichtet, Saeed Khatibzadeh, der sich zu einem offiziellen Besuch im Irak befindet, erörterte am Mittwochabend bei den Treffen mit dem irakischen Berater des Nationalen Sicherheitsrates Qasim al-Araji, dem ehemaligen Premierminister Nouri al-Maliki und dem Vorsitzenden des Islamischen Obersten Rates Scheich Humam Hamoudi den Ausbau der Beziehungen zwischen Teheran und Bagdad.

Khatibzadeh traf auch eine Reihe sunnitischer Geistlicher, besuchte das strategische Institut al-Tamayoz und das al-Nahrain-Forschungsinstitut, sprach mit irakischen Gelehrten und Denkern über die neuesten regionalen Entwicklungen und die Beziehungen zwischen Iran und dem Irak und beantwortete Fragen aus dem Publikum.

Die volle Unterstützung Irans für die irakische Regierung und den Willen des irakischen Volkes sowie die Unterstützung für die Parlamentswahlen im arabischen Land gehörten zu den Themen, die Khatibzadeh an seinem ersten Besuchstag in Bagdad anging.

Bereits im April besuchte der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif den Irak, wo er „hervorragende“ Gespräche mit hochrangigen irakischen Regierungsverantwortlichen sowie schiitischen und sunnitischen Führern führte.

Der iranische Außenminister betonte in seinen Gesprächen mit dem irakischen Präsidenten Barham Salih, dem Premierminister Mustafa al-Kzemi, dem Parlamentspräsident Mohamed al-Halbousi und seinem Amtskollegen Fuad al-Hussein, dass die Islamische Republik in ihrer Außenpolitik ihren Nachbarn Priorität einräume.

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