Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenseite Al-Maalouma berichtete, sagte Salam Hussein, Mitglied der Badr-Organisation in der irakischen Provinz Wasit, dass die USA versuchen, den Irak in Richtung einer Politik der Koalitionen gegen Iran zu drängen, und in diesem Zusammenhang Druck auf dieses Land ausüben, um Bagdad zur Befolgung der Entscheidungen Washingtons zu zwingen, mit dem Ziel, die Interessen der USA und des zionistischen Regimes zu sichern.

Hussein erklärte in einem Gespräch mit Al-Maalouma, dass die USA versuchen, den Irak zu einem Mitglied der Achse zu machen, die Washington gegen die Islamische Republik Iran führen will. Seinen Worten zufolge erfolgt der Druck auf Bagdad, um die Landung iranischer Flugzeuge zu verbieten und die Grenzübergänge zwischen den beiden Ländern zu schließen, mit dem Ziel, wirtschaftlichen Druck auf Iran auszuüben.

Er fügte hinzu, dass das irakische Volk dagegen ist, sein Land in die amerikanisch-israelische Achse gegen Iran einzubeziehen; zumal Iran ein Nachbar mit mehr als 1400 Kilometern gemeinsamer Grenze mit dem Irak ist und die beiden Länder weitreichende ideologische, soziale, handelspolitische und politische Beziehungen haben.

Dieses Mitglied der Badr-Organisation betonte, dass die Bindungen und Beziehungen zwischen dem Irak und Iran nicht zugunsten der Befolgung der Entscheidungen der amerikanischen Regierung ignoriert werden können. Er bezeichnete das Ziel des US-Finanzministeriums als Ausübung maximalen wirtschaftlichen Drucks auf Iran und das Drängen des Irak in die amerikanisch-israelische Achse.