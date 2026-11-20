Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Masirah berichtete, erklärte Yahya Sari, der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte: Sollte der Feind seine Drohung wahrmachen, den jemenitischen Hafen Hodeidah zu bombardieren, werden der Hafen von Dschidda und alle Häfen des saudischen Feindes an der Küste des Roten Meeres Ziele der Angriffe unserer Streitkräfte sein.

Er fügte hinzu: Wir warnen die Angestellten und Arbeiter im Hafen von Dschidda und in allen Häfen des saudischen Feindes sowie in den angrenzenden Häfen, diese sofort zu verlassen und sich von ihnen fernzuhalten. Wir fordern alle Schifffahrtsgesellschaften auf, ihre Schiffe sofort aus den Häfen des saudischen Feindes abzuziehen.

Es sei erwähnt, dass die saudische Koalition vor wenigen Minuten eine Karte veröffentlichte und die Zivilisten aufforderte, den Hafen von Hodeidah zu verlassen, um ihr Leben zu schützen.

Er erklärte außerdem in einer weiteren Warnung: Die jemenitischen Streitkräfte warnen alle Fluggesellschaften, dass der saudi-arabische Luftraum mit Ausnahme des Luftraums über Mekka und Medina unsicher ist, da er in den kommenden Stunden Ziel unserer Operationen sein wird.