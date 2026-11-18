Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Arabi 21 betonte Hassan Sheikh Mohamud, der Präsident Somalias, in seiner Fernsehansprache, dass die VAE sich in die inneren Angelegenheiten dieses Landes einmischen und danach streben, dessen innere Einheit und nationale Souveränität zu zerstören.

Er fügte hinzu, dass die VAE in Somalia, im Jemen, in Libyen und im Sudan Kriege entfachen.

Scheich Mohamud erklärte: Die VAE nutzten den Hafen Berbera in Somaliland als geheimen Korridor, um Aidarus al-Zubaidi, den Vorsitzenden des Übergangsrats des Südjemen, ohne Wissen der somalischen Regierung fliehen zu lassen.

Er sagte: Die VAE treten durch die Unterstützung bewaffneter Gruppen und Milizen in Stellvertreterkriege im Jemen oder in Somalia ein. Die VAE haben kein Recht, Abkommen mit lokalen Regierungen über somalische Häfen zu unterzeichnen.

Scheich Mohamud fügte hinzu: Die VAE spielten eine direkte Rolle bei der Anerkennung der Separatisten Somalilands durch Israel.

Er wies auf die Annullierung aller Sicherheits-, Verteidigungs- und Wirtschaftsabkommen mit den VAE und die Schließung des somalischen Luftraums für Flugzeuge dieses Landes seit Januar 2026 bis jetzt hin.