Baqai: Der Abtransport angereicherter Materialien aus Iran steht keineswegs zur Debatte

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erklärte Esmail Baqai, Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran, in einem Gespräch mit dem Fernsehsender Al-Mayadeen, indem er die jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit den Verhandlungen zwischen Teheran und Washington erläuterte, dass die Frist für die Umsetzung des von Iran vorgeschlagenen Plans von sieben Tagen auf zwei Tage verkürzt wurde, und bezeichnete diesen Schritt als Zeichen der Ernsthaftigkeit und des guten Willens der Islamischen Republik Iran auf dem Weg der Diplomatie.

Baqai wies auf den Prozess der Interaktion zwischen Iran und den USA hin und erklärte: Iran hat, um seine Ernsthaftigkeit bei der Förderung des diplomatischen Weges zu zeigen, die Frist für die Umsetzung des vorgelegten Vorschlags von sieben Tagen auf zwei Tage verkürzt.

Er kritisierte die Herangehensweise der amerikanischen Seite bei den Verhandlungen und fügte hinzu: Innerhalb der US-Regierung besteht offensichtliche Verwirrung darüber, welches Organ oder welcher Beamte die Verantwortung und Befugnis für Verhandlungen mit Iran trägt, und einige Beamte dieses Landes vertreten widersprüchliche Positionen und Forderungen.

Der Sprecher des Außenministeriums wies auf die mögliche Beeinflussung der Positionen Washingtons durch innenpolitische Entwicklungen dieses Landes hin und bemerkte: Es scheint, dass ein Teil dieser Herangehensweisen unter dem Einfluss innenpolitischer Berechnungen der USA und der Erwägungen im Zusammenhang mit den Präsidentschaftswahlen 2028 steht.

Baqai kritisierte auch die ständige Änderung der Forderungen der USA und betonte: Washington ändert kontinuierlich seine Ziele und Forderungen und verschiebt mit dieser Herangehensweise praktisch die Verhandlungsziele.

Er betonte, dass die Islamische Republik Iran ihre Positionen und Vorschläge transparent und über Vermittler dargelegt hat und die Kommunikation zwischen den Seiten weiterhin durch direkte Treffen und Telefonate fortgesetzt wird.

Der letzte Stand der Zusammenarbeit zwischen Iran und der Agentur

Der Sprecher des Außenministeriums ging in einem anderen Teil dieses Gesprächs auf das Thema der nuklearen Zusammenarbeit Irans mit der Internationalen Atomenergiebehörde ein und sagte: Die Inspektoren der Agentur reisten vor etwa 10 Tagen nach Iran, um periodische Inspektionen des Kernkraftwerks Buschehr durchzuführen.

Laut Baqai beschränkten sich die durchgeführten Inspektionen auf das Kernkraftwerk Buschehr und jene kerntechnischen Anlagen, für die unter den derzeitigen Bedingungen die Möglichkeit bestand, die notwendigen Voraussetzungen für eine Inspektion zu schaffen.

Er wies auf die Beschädigung einiger anderer kerntechnischer Anlagen des Landes hin und erklärte: Unter den derzeitigen Bedingungen gibt es kein bestimmtes Protokoll und keinen Mechanismus für die Inspektion beschädigter Anlagen, und die Internationale Atomenergiebehörde verfügt auch nicht über klare Anweisungen für die Durchführung solcher Inspektionen.