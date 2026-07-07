Ägyptens Fußball-Nationaltrainer: Wer das Leid Palästinas nicht versteht, ist kein Mensch!

Wie die Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (ABNA) unter Berufung auf die palästinensische Nachrichtenagentur «Shihab» berichtet, sagte Hossam Hassan, Trainer der ägyptischen Nationalmannschaft, auf der Pressekonferenz vor dem Achtelfinalspiel seiner Mannschaft gegen Argentinien bei der Weltmeisterschaft 2026 und äußerte seine Solidarität mit dem palästinensischen Volk: Wer das Leid des palästinensischen Volkes nicht fühlt, ist kein Mensch.

Er bezog sich auf die humanitären Bedingungen im Gazastreifen und fügte hinzu: Das palästinensische Volk lebt im Freien und in Zelten und ist mit den härtesten Bedingungen konfrontiert.

Der ägyptische Nationaltrainer fuhr fort: Es ist eine Schande für uns alle, dass dieses Volk unter solchen Bedingungen allein gelassen wurde.

Er fügte hinzu: Der Tod tausender Kinder und Frauen ist sehr schmerzhaft, in dieser Region gibt es Nahrungsmittelknappheit, Krankheiten und Probleme aufgrund der Wetterbedingungen, und dieses menschliche Leid hat kein Ende.

Hassan kritisierte die «doppelten Standards» im Westen und erklärte: In Amerika, wenn ein Tier stirbt, werden Kampagnen zum Schutz der Tierrechte gestartet und Parolen zum Schutz der Tierrechte laut, aber Palästinenser werden getötet, und niemand kümmert sich um das, was geschieht.

Er rief die internationale Gemeinschaft auf, dem palästinensischen Volk zu erlauben, in Frieden zu leben, und betonte: Bitte lasst das palästinensische Volk in Frieden und Ruhe leben; das Hissen der palästinensischen Flagge ist eine Botschaft der Unterstützung für diese Nation und der Durchsetzung ihrer Rechte.

Der ägyptische Nationaltrainer forderte die Entscheidungsträger der Welt außerdem auf, sich in die Lage des palästinensischen Volkes zu versetzen, und sagte: Ich hoffe, dass jeder, der Entscheidungen trifft, sich nur für einen Tag in die Lage dieses Volkes versetzt, um das Ausmaß seines Leids und seiner Schwierigkeiten zu begreifen.

Abschließend nutzte er die Weltmeisterschaft als größte Sportveranstaltung der Welt und sagte: Meine Botschaft entspringt in erster Linie der Menschlichkeit. Durch Fußball und die Weltmeisterschaft hoffe ich, diese Botschaft in die Welt zu tragen: Lasst das palästinensische Volk leben; wir suchen nur einen einfachen Slogan: «Der Mensch soll leben».