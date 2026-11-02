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Fortsetzung des Drucks Netanjahus auf Trump zur Wiederaufnahme des Krieges gegen den Iran

2 November 2026 - 09:25
News ID: 1885477
Source: ABNA
Fortsetzung des Drucks Netanjahus auf Trump zur Wiederaufnahme des Krieges gegen den Iran

Israelische Medien berichteten über die Fortsetzung der Beratungen Netanjahus mit Trump, um ihn zu überzeugen, einen neuen Krieg gegen den Iran zu beginnen.

Laut einem Bericht der internationalen Gruppe der Nachrichtenagentur ABNA berichtete der 12. Fernsehsender des israelischen Regimes unter Berufung auf amerikanische und israelische Quellen über ein Telefongespräch zwischen Donald Trump und Benjamin Netanjahu über den Umgang mit dem Iran am vergangenen Samstag.

Dem Bericht zufolge hat Trump am Samstag in einem direkten und scharfen Gespräch mit Netanjahu das Thema der Verhandlungen mit dem Iran erörtert.

Diese Quellen erklärten auch, dass der Premierminister des israelischen Regimes versucht, Druck auf Trump auszuüben, damit er nach den US-Wahlen den Krieg gegen den Iran wieder aufnimmt.

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