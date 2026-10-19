Yahya Sari: Saudi-Arabien hat in den letzten 24 Stunden 110 Angriffe auf den Jemen geflogen

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Masira erklärte Yahya Sari, Sprecher der Streitkräfte des Jemen: In den letzten 24 Stunden hat die von Saudi-Arabien angeführte Koalition 110 Luft- und Raketenangriffe auf die Hauptstadt Sana und mehrere andere Provinzen durchgeführt.

Der Sprecher der Streitkräfte des Jemen erklärte: Die Angriffe der von Saudi-Arabien angeführten Koalition zielten auf die zivile Infrastruktur in der Hauptstadt (Sana) sowie in den Provinzen Hodeidah, Taiz, Amran, Hadscha, Saada, Al-Dschauf, Ad-Dali und Marib. Diese Angriffe wurden von «F-15»- und «Typhoon»-Kampfflugzeugen durchgeführt, die von den Luftwaffenstützpunkten «Chamis Muschait» und «Taif» starteten; Raketenangriffe wurden auch aus der Region «Nadschran» durchgeführt.

Zuvor hatte er diesbezüglich betont: Die Angriffe der von Saudi-Arabien angeführten Koalition haben zu mehr als 30 Verlusten (einschließlich Toten und Verwundeten) geführt, deren Mehrheit Frauen und Kinder sind. Die Gesamtzahl der von der von Riad angeführten Koalition durchgeführten Luft- und Raketenangriffe seit Beginn der jüngsten Eskalation der Spannungen gegen unser Land hat 2652 erreicht.