Pezeschkian: Wenn Amerika diesen Weg fortsetzt, wird sich die Lage in der Welt verschlechtern

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna traf sich Massud Pezeschkian heute Mittag am Freitag, dem 24. Mehr, im Rahmen der Abhaltung des Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs der siebzehnten Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens über die biologische Vielfalt mit Herrn Nikol Paschinjan, dem Premierminister Armeniens, und führte Gespräche.

Der Präsident betonte bei diesem Treffen die Notwendigkeit der Ausarbeitung eines strategischen und langfristigen Plans zwischen den beiden Ländern in den Bereichen Bergbau, Handel, Wirtschaft, Tourismus und Kultur und unterstrich: „Die Ausarbeitung eines strategischen Plans zwischen den beiden Ländern kann zur Vertiefung der Beziehungen der beiden Länder in verschiedenen Bereichen führen.“

Pezeschkian bemerkte: „Die Vertiefung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern wird zu Stabilität und Sicherheit in der Region führen.“

Der Präsident wies darauf hin, dass wir entschlossen sind, die Kommunikation in allen Bereichen auszuweiten, und betonte: „Wir müssen mit gemeinsamer Zusammenarbeit die Fragen in der Praxis zur Verwirklichung bringen; bis heute wurden auch sehr gute Maßnahmen ergriffen, und wir hoffen, dass diese Maßnahmen langfristig sind und greifbare Ergebnisse haben werden.“

Pezeschkian betonte, dass Iran nicht sanktionierbar ist, und bemerkte: „Amerika muss wissen, dass Iran sich auf das Volk stützend und in Abstimmung mit den Nachbarn seine Verbindungen mit der Welt mit Macht fortsetzen wird.“

Pezeschkian betonte mit Hinweis auf die Sanktionen Amerikas gegen unser Land: „Amerika hat nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt Probleme geschaffen; wenn es diesen Weg weiter fortsetzen will, wird sich die Lage für die ganze Welt verschlechtern, daher ist es besser, statt Gewalt mit der Logik des Dialogs zu handeln.“