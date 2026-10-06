Murphy: Die Amerikaner wollen keinen neuen Krieg mit Iran; Trump ist gescheitert

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, betonte Chris Murphy, ein bekannter amerikanischer Senator, in einem Gespräch mit Al-Jazeera, dass die Wiederaufnahme der Aggression gegen Iran für die Region, Amerika und die globale Sicherheit unerwünscht wäre und die Amerikaner keine Fortsetzung dieses Krieges wollen und niemand weiß, was Trump tun wird.

Er fügte hinzu: Der Krieg gegen Iran hat die geringste Popularität der letzten Jahrzehnte, und nur 20 Prozent der Amerikaner sind damit einverstanden. Wir hoffen, dass die Zwischenwahlen diese Haltung Trumps beeinflussen.

Murphy erklärte: Der Weg zur Öffnung der Straße von Hormus ist die Beendigung des Krieges. Trump muss über die wirtschaftlichen Folgen und die Interessen der Verbündeten Amerikas nachdenken. Wir hoffen, dass bald eine Einigung erzielt wird. Ich werde als Mitglied des Senats alle meine Anstrengungen unternehmen, um die Wiederaufnahme dieses Krieges zu verhindern.

Er sagte: Trump schenkt dem Willen des amerikanischen Volkes, nämlich der Beendigung dieses Krieges, keine Bedeutung. Er konnte keines seiner Ziele in dem erwähnten Krieg erreichen. Möglicherweise wird Trumps Hochmut zur Wiederaufnahme dieses Krieges führen. Dieser Prozess wird keinerlei Ergebnisse bringen, da Amerika seine strategischen Ölreserven verbraucht hat und eine weitere ein- oder zweimonatige Schließung der Straße von Hormus nicht verkraften kann.