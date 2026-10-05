Iran meint es mit dem Weg der Diplomatie ernst; ebenso wie es es mit seiner Verteidigung ernst meint

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, erläuterte Seyyed Abbas Araghchi, der Außenminister unseres Landes, am Sonntagmorgen in einer Versammlung von Botschaftern und Leitern diplomatischer Vertretungen und Büros internationaler Organisationen mit Sitz in Teheran die Positionen der Islamischen Republik Iran zu den regionalen Entwicklungen und legte einen Bericht über die diplomatischen Aktivitäten der Delegation unseres Landes vor, die zur einundachtzigsten Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen entsandt wurde.

Unter Hinweis auf die wirksame und autoritative Präsenz der Islamischen Republik Iran bei der Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen erläuterte er die wichtigsten während des Aufenthalts in New York ergriffenen Maßnahmen, darunter die Konsultationen mit Präsidenten und Außenministern von mehr als 60 Ländern und hochrangigen Leitern regionaler und internationaler Organisationen sowie Gespräche mit Denkfabriken und Medien.

Der Außenminister betonte die Entschlossenheit der Islamischen Republik Iran, die Rechte und nationalen Interessen Irans zu wahren, und erläuterte die von Iran vorgeschlagene Initiative zur Wiederherstellung der Sicherheit in der Straße von Hormus innerhalb von 7 Tagen und stellte klar, dass die Welt deutlich den guten Willen und die anhaltende Ernsthaftigkeit Irans bei der Nutzung der Diplomatie zur Verhinderung einer Eskalation der Spannungen beobachtet.

Araghchi fügte hinzu: Für alle bei dieser Sitzung ist klar geworden, dass die Islamische Republik Iran es mit dem Weg der Diplomatie ernst meint; ebenso wie sie es mit ihrer Verteidigung ernst und entschlossen meint.

Der Außenminister erklärte die grundsätzliche Position der Islamischen Republik Iran gegenüber den übermäßigen Forderungen Amerikas und stellte klar: Wenn die Feinde erneut den Weg der militärischen Konfrontation und des Krieges wählen, wird die Antwort Irans sehr viel fester und entschlossener als in der Vergangenheit sein.

Araghchi verurteilte auch das niederträchtige Verhalten amerikanischer Beamter gegenüber der Delegation der Islamischen Republik Iran, einschließlich der Behauptung, die Mitglieder der Delegation seien ausgewiesen worden, und wies darauf hin, dass die Ein- und Ausreise der iranischen Delegation gemäß dem zuvor angekündigten Plan erfolgte; dennoch griffen amerikanische Beamte, um ihr Scheitern bei der Durchsetzung der Isolation Irans zu kompensieren, zu Lügen und der Behauptung, die iranische Delegation sei ausgewiesen worden, was einerseits ein offenes Eingeständnis der Verletzung internationaler Verpflichtungen Amerikas als Gastgeber der Vereinten Nationen ist und andererseits den Zorn amerikanischer Beamter über die wirksame Präsenz der Islamischen Republik Iran bei dem wichtigsten internationalen Ereignis zeigt.