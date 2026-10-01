Seyed Ammar Hakim am Tag der Souveränität des Irak: Die Sicherheit der Region ist unsere Sicherheit

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Informationswebsite der Nationalen Weisheitsbewegung des Irak berichtet, betonte Seyed Ammar Hakim, Vorsitzender der Nationalen Weisheitsbewegung des Irak, bei der Zeremonie zum Tag der Souveränität des Irak anlässlich des Endes der Mission der internationalen Koalition zur Bekämpfung von ISIS, indem er die Opfer der irakischen Nation bei der Konfrontation mit dem ISIS-Terrorismus würdigte, dass diese Konfrontation ein glänzender Abschnitt in der Geschichte des Irak war, und betonte die Notwendigkeit der Unabhängigkeit der Entscheidungsfindung auf nationaler Ebene.

Er bezeichnete weiter die irakischen Märtyrer als die ersten, derer bei diesem Anlass gedacht werden sollte, und sagte, dass sie ihr Leben opferten, damit der Irak sicher und stolz bleibe.

Der Vorsitzende der Nationalen Weisheitsbewegung des Irak würdigte auch die Rolle der höchsten religiösen Autorität in Nadschaf und ihrer heiligen Fatwa sowie den bedeutenden Einfluss dieser Fatwa auf die Bewahrung der Integrität, Verbundenheit und Solidarität der irakischen Nation.

Hakim würdigte auch die Tapferkeit und Heldenhaftigkeit der irakischen Streitkräfte, von der Armee und Polizei und der Terrorismusbekämpfungsbehörde bis zu den Volksmobilisierungskräften, den Peschmerga, den Stammeskräften und den Widerstandskräften, und betonte, dass das Ergebnis der Opfer dieser Kräfte die Niederlage des Terrorismus und das Ende seines Übels war.

Er betonte, dass die Komponenten der Souveränität dann vervollständigt werden, wenn die Herrschaft der Rechtsdurchsetzung nur und ausschließlich in den Händen der Regierung liegt und die Macht von der Regierung und ihren legitimen Institutionen monopolisiert wird, und die Entscheidungsfindung über Krieg und Frieden ebenfalls eine nationale Entscheidung ist, die die legitimen Institutionen auf der Grundlage der höchsten Interessen des Irak und seiner Nation treffen.

Der Vorsitzende der Nationalen Weisheitsbewegung des Irak erklärte, dass das Ende der Mission der internationalen Koalition die Notwendigkeit der Fortsetzung der Stärkung der nationalen Fähigkeiten, der Entwicklung der militärischen und Sicherheitsinstitutionen, der Stärkung der nachrichtendienstlichen Aktivitäten und der Aufrechterhaltung der ständigen Bereitschaft zur Bekämpfung des Terrorismus und zur Verhinderung seiner Rückkehr verdoppelt.

Hakim bezeichnete die ernsthafte Lösung der Frage der Waffen außerhalb des Rahmens des Staates als Voraussetzung dieser nationalen Verantwortung und sagte, dass dies für die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit, den Schutz der Sicherheit der Gesellschaft und die Fernhaltung des Irak von Konflikten und ihren langfristigen Folgen notwendig ist.