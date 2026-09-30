Kataib Hisbollah: Flüge amerikanischer Kampfjets am Himmel des Irak dauern an

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Sumaria berichtet, gab die Kataib Hisbollah des Irak heute, am Mittwoch, bekannt, dass die Flüge amerikanischer Spionageflugzeuge und Kampfjets am Himmel des Irak weiterhin andauern, und die Informationsabteilung der Kataib Hisbollah hat diese Präsenz dokumentiert.

In der Erklärung der Kataib Hisbollah des Irak heißt es: Sie verfügt über Beweise für die Fortsetzung der Präsenz amerikanischer Streitkräfte im Irak bis zum 30. Oktober, deren Einzelheiten später bekannt gegeben werden.

Dies geschieht, während Haider al-Abudi, Sprecher der irakischen Regierung, gegenüber Al Jazeera erklärte, dass die Mission der internationalen Koalition beendet sei und die Wege der gemeinsamen Koordinierung offen bleiben würden.