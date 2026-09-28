Ghalibaf: Die Beziehungen zwischen Iran und China sind ein Beispiel für die Interaktion zweier großer asiatischer Zivilisationen

Nach Bericht der Abna-Nachrichtenagentur schrieb Mohammad Bagher Ghalibaf, Vorsitzender des Islamischen Konsultativrates und Sonderbeauftragter der Islamischen Republik Iran für China, in einer Notiz: «Die Beziehungen zwischen Iran und China als zwei Länder mit einer jahrtausendealten zivilisatorischen Geschichte haben stets auf gegenseitigem Respekt, konstruktiver Interaktion und tiefem Verständnis zwischen den Völkern beruht. Die historischen Verbindungen zwischen zwei großen asiatischen Zivilisationen, die sich auf dem historischen Weg der Seidenstraße gebildet haben, waren nicht nur ein Bereich des wirtschaftlichen und kommerziellen Austauschs, sondern auch eine Grundlage für den Austausch von Gedanken, Wissen, Kultur und zivilisatorischen Erfahrungen. Heute gilt dieses gemeinsame Erbe als wertvolles Kapital für die Vertiefung der Beziehungen zwischen der Islamischen Republik Iran und der Volksrepublik China in der neuen Ära.

Die Islamische Republik Iran würdigt die großen Errungenschaften der Volksrepublik China in den Bereichen der wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, technologischen und sozialen Entwicklung. Die erfolgreiche Erfahrung Chinas auf dem Weg der nationalen Entwicklung, der langfristigen Planung und der Erhöhung des Status dieses Landes auf der Weltbühne zeigt die Bedeutung der Rolle der gesetzgebenden Institutionen bei der Schaffung eines geeigneten rechtlichen und institutionellen Umfelds für Fortschritt und nachhaltige Entwicklung. Unter den derzeitigen Bedingungen des internationalen Systems, in denen die Welt mit komplexen Herausforderungen und schnellen Veränderungen konfrontiert ist, hat die Zusammenarbeit zwischen großen Zivilisationen und dem globalen Süden besondere Bedeutung erlangt. Die Islamische Republik Iran und die Volksrepublik China können das Potenzial ihrer gesetzgebenden Institutionen nutzen, um Multilateralismus, Gerechtigkeit in den internationalen Beziehungen, Respekt vor kultureller Vielfalt und die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen unabhängigen Ländern zu unterstützen.»