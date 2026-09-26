Al-Amiri: Die irakische Regierung darf sich den amerikanischen Luftangriffssanktionen gegen Iran nicht unterwerfen

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Ahd erklärte Hadi al-Amiri, Generalsekretär der irakischen Badr-Organisation, in einer Rede: Wir lehnen die ungerechte Blockade, die Amerika gegen Iran verhängt hat, insbesondere die jüngsten Beschränkungen im Bereich der Luftreisen, entschieden ab und verurteilen sie.

Der Generalsekretär der irakischen Badr-Organisation fügte dann hinzu: Wir fordern die irakische Regierung auf, sich dieser ungerechten Entscheidung nicht zu unterwerfen, da diese Angelegenheit als erste Prüfung für die Erreichung vollständiger und umfassender Souveränität gilt.

Dies geschieht, während Adil Abdul-Mahdi ebenfalls heute im Morgengrauen auf seiner persönlichen Seite schrieb: Die Schließung der irakischen Flughäfen für iranische Flüge ist ein «großer Fehler» und ein Rückzug von der nationalen Souveränität. Die Schließung der irakischen Flughäfen für unseren Nachbarn, Verbündeten und Freund ist ein großer Fehler, ein Rückzug von der nationalen Souveränität und die Opferung unserer nationalen Interessen und Zukunft.

Zuvor hatte auch der Generalsekretär der irakischen Nujaba-Bewegung aus Protest gegen die Fortsetzung der Flugbeschränkungen zwischen Irak und der Islamischen Republik Iran damit gedroht, dass er im Falle der Nichtlösung dieses Problems das irakische Volk, die Husseini-Mukabs und die Diener der Pilger zu einem Sitzstreik an den irakischen Flughäfen aufrufen werde.