Erklärung von Yahya Sari über die Aggression Saudi-Arabiens gegen den Jemen

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Masirah erklärte Yahya Sari, der Sprecher der Streitkräfte des Jemen, dass saudische Kampfflugzeuge in den letzten 24 Stunden 14 Luft- und Raketenangriffe auf verschiedene Regionen des Jemen durchgeführt haben.

Der Sprecher der Streitkräfte betonte, dass die Angriffe des saudischen Feindes unter Verwendung von «F-15»- und «Typhoon»-Kampfflugzeugen von den Stützpunkten «Khamis Mushait» und «Taif» sowie Raketenaggression aus «Najran» erfolgten.

Laut diesem Bericht erklärte Sari, dass die Angriffe und Bombardierungen des saudischen Feindes in den letzten 24 Stunden die Provinzen Taiz, Amran, Marib und Saada zum Ziel hatten.

Der Sprecher der Streitkräfte erklärte, dass die Gesamtzahl der aggressiven Angriffe des saudischen Feindes seit Beginn der Eskalation der Spannungen 1032 Luft- und Raketenangriffe erreicht hat.