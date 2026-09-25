Pezeschkian: Die USA sind die Ursache dieser Situation; vor dem Angriff war die Straße von Hormus offen

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA wies Massud Pezeschkian, der Präsident der Islamischen Republik Iran, in der vergangenen Nacht in einem exklusiven Interview mit dem Fernsehsender Fox News die Behauptung, Teheran wolle eine Atombombe, entschieden zurück.

Der Präsident der Islamischen Republik Iran sagte in einem exklusiven Interview mit der Sendung „Special Report" von Fox News auf die Frage „Wollen Sie eine Atombombe oder nicht?" zu Bret Baier: Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Unser großer und verehrter Oberster Führer hat mehrfach erklärt, dass dies gemäß einer Fatwa unzulässig und illegal ist.

Massud Pezeschkian fügte hinzu: Nun, diese Waffe ist eine Massenvernichtungswaffe. Wir haben erklärt, dass wir bereit sind, sie (hoch angereichertes Uran) zu verdünnen. Das ist kein wichtiges Problem. Wir sind zur Verifizierung bereit.

Im Zusammenhang mit der Islamabader Absichtserklärung zwischen Washington und Teheran, aus der Trump wie aus dem Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (JCPOA) ausgestiegen ist, sagte er: Wir haben kein Problem; wir haben mit Ihrem Präsidenten eine Vereinbarung erzielt. Diese Vereinbarung wurde unterzeichnet, und wir sind auf dieser Grundlage weiterhin willens und bestrebt, voranzukommen.

Laut Fox News fügte Pezeschkian hinzu: Über diesen Rahmen wurde Einigung erzielt. Wir hatten die Straße von Hormus nicht geschlossen; diese Straße war ohne jegliche Rechtfertigung oder rechtlichen Rahmen offen. Sie haben uns angegriffen. Sie haben unseren Obersten Führer, unsere Wissenschaftler, unsere Militärkommandeure und unsere Regierungsbeamten getötet und ermordet.

Das Oberhaupt der Exekutive der Islamischen Republik Iran betonte: Das Problem ist, dass die USA statt zu verhandeln, indem sie uns bombardieren und alle Wege blockieren, auf die Bühne (der Konfrontation) treten. Wir sind bereit. Diese Verhaltensweise ist auf der Weltbühne nicht akzeptabel. Sie können uns nicht unter Druck und Blockade setzen und unseren Zugang einschränken.

Pezeschkian fuhr fort: Wir streben nicht danach, Amerikaner zu töten; wie unsere Maßnahmen (Maßnahmen, die nachweisbar sind) dies zeigen. Es sind die USA, die danach gestrebt haben, Iraner zu töten. Was wir wissen, ist, dass wir uns verteidigen müssen, wenn wir angegriffen werden.

Massud Pezeschkian sagte zu diesem Medium: Dies ist eine Situation, deren Ursache die USA sind. Wir werden den Widerstand fortsetzen. Wir werden Wege finden, und das Leben unseres Landes wird fortbestehen; wir werden standhaft bleiben. Ja, wir sind definitiv mit wirtschaftlichen Problemen konfrontiert; aber um zu überleben, werden wir jede Schwierigkeit überwinden und aushalten. Wenn die USA glauben, dass sie weiterhin Sanktionen gegen uns verhängen können, [muss ich sagen, dass] wir uns nicht um diese Dinge kümmern und den US-Wahlen keinerlei Aufmerksamkeit schenken. Wenn die derzeitige US-Regierung im Rahmen internationaler Rechtsnormen eine Vereinbarung erzielen will, sehr gut; wenn nicht, was macht es für uns für einen Unterschied, ob es vor oder nach den Wahlen ist?

Dann wies er darauf hin: Wir werden entschieden stehen, um uns zu verteidigen. Wir haben nie nach Krieg gestrebt und streben auch nicht danach. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Menschen nicht den Tod eines anderen Menschen verursachen sollten; aber Israel hat uns mit seinen provokativen Handlungen diesen Krieg aufgezwungen. Es sind die USA, die wählen müssen, ob sie diese Situation beenden wollen oder nicht.