Neueste Bewegungen israelischer Militärs im Süden Syriens

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Akhbariya berichteten syrische Quellen über neue Bewegungen des israelischen Regimes im Süden Syriens.

Israelische Militärs setzten ihr Vordringen in die ländlichen Gebiete der Provinz Quneitra fort; Maßnahmen, die im Rahmen der militärischen Eskalation und der fortgesetzten Verletzung der Souveränität Syriens durchgeführt wurden und mit der Verhängung von Einschränkungen und Maßnahmen gegen Syrer einhergingen.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete auf ihrer Website, dass eine Militärpatrouille der Armee des israelischen Regimes in das Dorf „Umm al-Azam“ in der Umgebung von Quneitra eindrang und einen vorübergehenden militärischen Kontrollpunkt errichtete.

Die Kräfte dieser Patrouille hielten Zivilisten und Passanten an und unterzogen sie Kontrollen und Überprüfungen, was die Spannungen und die Besorgnis unter den Bewohnern der Region verstärkte.

Diese Maßnahmen werden im Rahmen wiederholter Vordringen und militärischer Bewegungen israelischer Militärs in verschiedenen Gebieten der Umgebung von Quneitra durchgeführt und fallen mit der Verschärfung der Einschränkungen für die Bewegung von Bürgern und der Errichtung von Feldkontrollpunkten zusammen.

Es ist erwähnenswert, dass das israelische Regime seit dem Fall des früheren Regimes in Syrien umfangreiche Angriffe auf Syrien durchgeführt hat und vor einiger Zeit auch unter dem Vorwand der Unterstützung der Drusen Gebiete in Damaskus bombardierte.

Seit dem Fall des Regimes von Baschar al-Assad hat die Armee dieses Regimes durch Überschreiten der Trennlinie zwischen dem besetzten Golan-Gebiet und Syrien die Besetzung von Gebieten nahe dem Golan in den Provinzen Daraa und Quneitra fortgesetzt.

Gestern sagte al-Dschulani in einer Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen: Israel hat ungehindert gegen Syrien aggressiert und fast 500 Luft- und Artillerieangriffe sowie mehr als 1200 Bodeneindringungen durchgeführt. Die Golanhöhen werden weiterhin syrisches Territorium bleiben. Wir lehnen die Bemühungen Israels ab, die Politik des vollendeten Tatsachen zu erzwingen. Wir lehnen die Bemühungen Israels ab, die Politik des vollendeten Tatsachen auf den Golanhöhen zu erzwingen.