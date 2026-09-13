Scharfe Kritik des maronitischen Patriarchen des Libanon an Verhandlungen mit Tel Aviv

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf An-Nashra berichtet, sagte Kardinal Mar Bechara Boutros al-Rahi, der maronitische Patriarch des Libanon: Was dem Südlibanon schadet, schadet dem gesamten Libanon, und jedes Blut, das im Süden vergossen wird, ist eine Wunde am Körper des gesamten Libanon.

Er erklärte: Die Tötung von Bürgern darf nicht zu einer gewöhnlichen Nachricht werden, und die Dörfer und Städte des Libanon dürfen nicht zu einem Schauplatz des Schreckens, der Zerstörung und des Todes werden.

Al-Rahi forderte die libanesische Regierung auf, ihre Verantwortung gegenüber dem Boden und dem Volk des Libanon im ganzen Land wahrzunehmen.

Al-Rahi sagte bezüglich des Waffenmonopols im Libanon auch: Das Waffenmonopol in den Händen des Staates bedeutet nicht die Vorherrschaft einer Gruppe über eine andere. Dies ist keine konfessionelle oder sektiererische Angelegenheit, sondern ein nationales Prinzip. Der Staat hat das Recht, souveräne Entscheidungen zu treffen, und ist für den Schutz aller Menschen verantwortlich. Solange die Souveränität des Libanon im Inneren des Landes nicht vervollständigt ist, kann nicht erwartet werden, dass andere die Souveränität des Libanon respektieren.

Der maronitische Patriarch des Libanon betonte bezüglich der Verhandlungen der libanesischen Regierung mit dem zionistischen Regime auch: Die Verhandlung muss zu einem klaren Prozess mit bestimmten Zielen werden und greifbare Ergebnisse wie die Einstellung der Aggression, die Umsetzung des Rückzugs und die Herstellung von Stabilität haben, und es müssen ernsthafte Garantien für die Wahrung der Souveränität des Libanon und die Verhinderung einer Eskalation der Spannungen erhalten werden. Die Verhandlung darf nicht zu einem endlosen Prozess ohne klare Perspektive werden, sondern muss ein Instrument zur Erreichung einer klaren Lösung sein, die die Rechte des Libanon wahrt und der Instabilität ein Ende setzt.