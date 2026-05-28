Iran wird seine roten Linien nicht aufgeben

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA schrieb Ebrahim Azizi, Vorsitzender des Ausschusses für nationale Sicherheit und Außenpolitik des Parlaments, auf seiner persönlichen Seite in einem sozialen Netzwerk: Die Islamische Republik Iran wird ihre roten Linien – darunter das Anreicherungsrecht, angereichertes Uran, die Verwaltung der Straße von Hormus und die Aufhebung der Sanktionen – nicht aufgeben.

Azizi fügte hinzu: Es ist klar, dass Trump, um sich aus dieser strategischen Sackgasse zu retten, an einem Tag das Mittel der Drohung einsetzt und am nächsten Tag um ein Abkommen bettelt.