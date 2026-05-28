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Iran wird seine roten Linien nicht aufgeben

28 Mai 2026 - 10:11
News ID: 1819602
Source: ABNA
Iran wird seine roten Linien nicht aufgeben

Der Vorsitzende des Ausschusses für nationale Sicherheit und Außenpolitik des Parlaments schrieb auf seiner persönlichen Seite: Die Islamische Republik wird ihre roten Linien wie das Recht auf Anreicherung, angereichertes Uran, die Kontrolle über die Straße von Hormus und die Aufhebung von Sanktionen nicht aufgeben.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA schrieb Ebrahim Azizi, Vorsitzender des Ausschusses für nationale Sicherheit und Außenpolitik des Parlaments, auf seiner persönlichen Seite in einem sozialen Netzwerk: Die Islamische Republik Iran wird ihre roten Linien – darunter das Anreicherungsrecht, angereichertes Uran, die Verwaltung der Straße von Hormus und die Aufhebung der Sanktionen – nicht aufgeben.

Azizi fügte hinzu: Es ist klar, dass Trump, um sich aus dieser strategischen Sackgasse zu retten, an einem Tag das Mittel der Drohung einsetzt und am nächsten Tag um ein Abkommen bettelt.

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