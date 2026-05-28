Fortsetzung der präzisen und Vergeltungsangriffe der Hisbollah auf Stellungen der Armee des zionistischen Regimes

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al Jazeera erklärte die Hisbollah in einer Erklärung, dass sie ein neu errichtetes Zentrum der Armee des israelischen Regimes in der Siedlung „Al-Adisa“ im Südlibanon mit Raketen und Artilleriegeschossen angegriffen habe.

Der Islamische Widerstand berichtete zudem von einem Angriff mit „Spezialraketen“ auf zwei Ansammlungen von Kräften der Armee des israelischen Regimes in der Umgebung von „Zautar Sharqi“ und „Al-Adisa“.

Laut dieser Erklärung wurde auch das neu errichtete Zentrum der Armee des zionistischen Regimes auf dem „Hügel von Al-Uwaida“ im Südlibanon mit Spezialraketen angegriffen.

Die Hisbollah machte keine Angaben zu weiteren Details dieser Angriffe oder zu möglichen Verlusten.