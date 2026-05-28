Hamas: Israels Drohungen gegen Libanon erfordern sofortiges Handeln der internationalen Gemeinschaft

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al-Masirah erklärte die palästinensische Islamische Widerstandsbewegung (Hamas), dass die Drohungen des zionistischen Regimes zur Ausweitung der Angriffe auf den Südlibanon eine Fortsetzung der Politik der Aggression und kollektiven Bestrafung gegen die Völker der Region darstellten, und dies erfordere eine sofortige Reaktion der internationalen Gemeinschaft.

In dieser Erklärung bekräftigte die Hamas erneut ihre volle Solidarität mit dem Libanon, seinem Volk und seinem Widerstand und betonte das Recht der Bevölkerung Südlibanons, sich der Besatzung zu widersetzen und ihr Land und ihre Souveränität zu verteidigen.

Die Bewegung rief zudem die Arabische Liga, die Organisation für Islamische Zusammenarbeit und die internationale Gemeinschaft dazu auf, Maßnahmen zur sofortigen Beendigung der wiederholten Aggressionen des zionistischen Regimes gegen den Libanon zu ergreifen.

Die Hamas erklärte weiter: Die internationale Gemeinschaft muss ihren politischen und humanitären Verpflichtungen nachkommen und der aggressiven Politik ein Ende setzen, die das zionistische Regime gegen die muslimischen Völker verfolgt.